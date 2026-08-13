El Colegio Americano de Pediatras condena la ley de Massachusetts que permite el aborto hasta el nacimiento

Publicado por Israel Duro 13 de agosto, 2026

El Colegio Americano de Pedriatras (ACPeds) "condenó" la nueva ley firmada por la gobernadora de Masachusetts, Maura Healy, que permite de facto el aborto hasta el momento del nacimiento. En un duro comunicado, los doctores lamentaron que se permita la eliminación de niños no nacidos perfectamente viables y recordó a los médicos su obligación de cuidar de los dos pacientes que existen durante un embarazo.

Además, el Colegio "insta a la gobernadora Maura Healey y a la Asamblea Legislativa de Massachusetts a restablecer protecciones significativas para los niños no nacidos viables y a rechazar las políticas que permiten su destrucción intencionada bajo el pretexto de la asistencia sanitaria".

"Las mujeres merecen algo mejor"

En el escrito, el dr. Richard Sandler, tesorero de la organización médica, denunció que la nueva norma "elimina protecciones fundamentales para los fetos viables" y aseguró que "las mujeres se merecen algo mejor" que una norma que se limita a facilitar la eliminación del no nacido en lugar de tratar de cubrir las verdaderas necesidades de las madres que se enfrentan a esta decisión :

"La ACPeds condena la reciente ampliación de la ley del aborto aprobada en Massachusetts, que elimina protecciones fundamentales para los fetos viables y afianza aún más el aborto en la legislación estatal. La nueva ley no establece ningún límite de edad gestacional para el aborto a partir de las 24 semanas, lo que significa que incluso un feto viable en una fase avanzada del embarazo puede ser abortado. Las mujeres se merecen algo mejor. Los niños merecen protección. Y la profesión médica no debe perder nunca de vista su obligación para con ambos pacientes".

"La humanidad del niño no cambia en función de si se encuentra dentro o fuera del útero",

También aportó su opinión la doctora Robin Pierucci, pediatra y neonatóloga certificada, además de "madre de tres hijos", quien destacó que "la humanidad del niño no cambia en función de si se encuentra dentro o fuera del útero", subrayando que "los avances en medicina neonatal han hecho posible que los niños nacidos a las 24 semanas, e incluso antes, sobrevivan y se desarrollen con normalidad".

"Como pediatras, atendemos a niños en todas las etapas de su desarrollo, incluidos los bebés prematuros nacidos en las mismas edades gestacionales en las que, actualmente, se puede practicar un aborto en Massachusetts. Los avances en medicina neonatal han hecho posible que los niños nacidos a las 24 semanas, e incluso antes, sobrevivan y se desarrollen con normalidad. En el límite de la viabilidad, los pediatras y neonatólogos atienden habitualmente a bebés prematuros, mientras que la legislación de Massachusetts permite ahora el aborto en esa misma edad gestacional o más tarde. Se trata de una contradicción en el ámbito de la asistencia sanitaria. La humanidad del niño no cambia en función de si se encuentra dentro o fuera del útero. La privación intencionada de una vida humana inocente no es asistencia sanitaria".