Rusia: Putin amenaza con interceptar buques occidentales en respuesta a las acciones europeas
Putin calificó de "piratería" las acciones de varios países europeos y advirtió de una posible respuesta. "Constatamos que las autoridades de algunos países (...) contemplaron recientemente la posibilidad de incautar nuestros barcos y vender los bienes que nos robaron", declaró.
El autócrata ruso, Vladimir Putin, amenazó este miércoles con confiscar buques occidentales como represalia por la interceptación, por parte de varios países europeos, de barcos sospechosos de integrar la llamada flota fantasma de Moscú.
Suecia y Francia, entre otros, han detenido embarcaciones que, según las autoridades europeas, formarían parte de la red utilizada por Rusia para esquivar las sanciones occidentales impuestas tras el inicio de su ofensiva a gran escala contra Ucrania.
“Piratería” y amenaza de respuesta
Putin calificó de "piratería" las acciones de varios países europeos y advirtió de una posible respuesta. "Constatamos que las autoridades de algunos países (...) contemplaron recientemente la posibilidad de incautar nuestros barcos y vender los bienes que nos robaron", declaró.
"Si eso se concreta, tendremos que responder de la misma forma", afirmó durante unos ejercicios navales en el Extremo Oriente ruso. El dirigente añadió que Moscú actuará "allí donde lo consideremos necesario y apropiado, en cualquier lugar".
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La UE autoriza la venta del petróleo incautado
Las nuevas sanciones aprobadas por la Unión Europea (UE) a finales de julio, en el marco de su 21.º paquete de medidas contra el Kremlin, permiten a los Estados miembros confiscar y vender el petróleo y otras mercancías transportadas por buques de la llamada flota fantasma que sean interceptados.
Suecia autorizó la entrega a Ucrania del carguero Caffa, interceptado en marzo y sospechoso de transportar trigo robado de territorios ocupados. El Tribunal Supremo sueco confirmó en agosto la decisión de los tribunales inferiores y desestimó el recurso de los propietarios, dejando firme la transferencia.
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Maniobras militares y nuevos ataques
La tensión sigue siendo elevada en la región, ya que Kiev y Seúl acusan a Pionyang y Moscú de intensificar su cooperación militar.
Las autoridades rusas y ucranianas informaron este miércoles que bombardeos ucranianos causaron la muerte de dos personas, entre ellas un niño de ocho años, en la región rusa de Krasnodar, en el sur del país, mientras que ataques rusos dejaron dos muertos y varios heridos en Ucrania.