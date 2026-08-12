Rusia: Putin amenaza con interceptar buques occidentales en respuesta a las acciones europeas

Publicado por Carlos Dominguez 12 de agosto, 2026

El autócrata ruso, Vladimir Putin, amenazó este miércoles con confiscar buques occidentales como represalia por la interceptación, por parte de varios países europeos, de barcos sospechosos de integrar la llamada flota fantasma de Moscú.

Suecia y Francia, entre otros, han detenido embarcaciones que, según las autoridades europeas, formarían parte de la red utilizada por Rusia para esquivar las sanciones occidentales impuestas tras el inicio de su ofensiva a gran escala contra Ucrania.

“Piratería” y amenaza de respuesta

Putin calificó de "piratería" las acciones de varios países europeos y advirtió de una posible respuesta. "Constatamos que las autoridades de algunos países (...) contemplaron recientemente la posibilidad de incautar nuestros barcos y vender los bienes que nos robaron", declaró.

"Si eso se concreta, tendremos que responder de la misma forma", afirmó durante unos ejercicios navales en el Extremo Oriente ruso. El dirigente añadió que Moscú actuará "allí donde lo consideremos necesario y apropiado, en cualquier lugar".

La UE autoriza la venta del petróleo incautado

Las nuevas sanciones aprobadas por la Unión Europea (UE) a finales de julio, en el marco de su 21.º paquete de medidas contra el Kremlin, permiten a los Estados miembros confiscar y vender el petróleo y otras mercancías transportadas por buques de la llamada flota fantasma que sean interceptados.

Suecia autorizó la entrega a Ucrania del carguero Caffa, interceptado en marzo y sospechoso de transportar trigo robado de territorios ocupados. El Tribunal Supremo sueco confirmó en agosto la decisión de los tribunales inferiores y desestimó el recurso de los propietarios, dejando firme la transferencia.