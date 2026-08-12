El régimen venezolano deja atrás los discursos proiraníes y firma un histórico acuerdo con Israel

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 11 de agosto, 2026

El régimen interino de Venezuela y el gobierno del Estado de Israel anunciaron formalmente el restablecimiento de canales de comunicación institucional y el inicio de una agenda de cooperación bilateral.

La decisión pone fin a casi dos décadas de una ruptura diplomática unilateral por el chavismo desde el año 2009, período en el que Caracas consolidó alianzas estrechas con actores políticos y milicias del Medio Oriente, especialmente con Irán.

De acuerdo con el documento emitido por la Cancillería del régimen venezolano, este 11 de agosto, el acercamiento definitivo se consolidó "tras la visita de la delegación humanitaria israelí a Venezuela con motivo del doble terremoto ocurrido el pasado 24 de junio".

Las conversaciones subsiguientes entre altas autoridades de ambas naciones derivaron en un convenio para "permitir la continuidad de la cooperación técnica bilateral" orientada a las labores de reconstrucción y emergencia.

El descarte de la retórica proiraní

Este viraje institucional representa un giro de 180 grados en la línea discursiva del chavismo, ahora liderado por Delcy Rodríguez.

Antes de los acontecimientos del 3 de enero de 2026, fecha marcada por la captura de Nicolás Maduro, la funcionaria chavista mantuvo un perfil marcadamente alineado con las causas proárabes.

Eran habituales sus publicaciones en redes sociales y discursos oficiales condenando de manera sistemática al Estado judío, acompañados con frecuencia por el uso público de la kufiya, el tradicional pañuelo árabe empleado como símbolo político de resistencia. La reconfiguración del poder en Caracas parece haber sepultado aquella beligerancia ideológica en favor de un enfoque pragmático de inserción internacional.

El acuerdo suscrito contempla el establecimiento de un mecanismo de coordinación estable para "la prestación de servicios consulares a sus respectivos ciudadanos residentes en el otro país", una medida de alto impacto logístico para las comunidades locales.

Cabe destacar que, hace tan solo pocas semanas, el régimen chavista convocó en Caracas al embajador de Irán, Ali Chegini, para entregarle una nota formal de protesta por unas “expresiones despectivas e impropias” sobre las instituciones y autoridades del país, marcando aún más el distanciamiento entre ambas naciones.

Un puente histórico con la comunidad judía

El acercamiento no solo responde a las necesidades técnicas derivadas de la reciente catástrofe natural, sino que incluye un reconocimiento explícito a factores demográficos históricos dentro del territorio venezolano.

En el tramo conclusivo del texto oficial, el chavismo destacó el valor de los lazos culturales preexistentes que sobrevivieron a los años de distanciamiento gubernamental.

"Ambos gobiernos reconocen la importancia del vínculo entre el Estado de Israel y la comunidad judía residente en Venezuela que constituye un importante puente de amistad histórico entre ambos países", puntualiza el comunicado suscrito en Caracas.