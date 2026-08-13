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“La democratización del sistema político venezolano no puede existir si siguen habiendo presos políticos o rehenes del Estado”

García de Monnott compartió su opinión sobre la actual situación que se vive en Venezuela y la necesidad de liberar a todos y cada uno de los presos políticos.

Sofía García de Monnott en Voz News.

Sofía García de Monnott en Voz News.Voz News

Publicado por
Luis Francisco Orozco

En el noticiero de Voz News, la presentadora y directora ejecutiva Karina Yapor entrevistó a Sofía García de Monnott, esposa del preso político John Monnott, sobre la actual situación que se vive en Venezuela y la necesidad de liberar a todos y cada uno de los presos políticos que permanecen en las cárceles del régimen.

“Esto se trata de al menos 500 presos políticos contabilizados mas aquellos otros que deben haber y que no han querido sumarse a estas listas al estar asustados. Y les pedimos a Dinorah Figuera y a Delcy Rodríguez que la liberación sea absoluta. La democratización de un sistema no puede existir si hay presos o rehenes del Estado en cárceles. […] Lo que más describe a mi esposo es que es un padre familia que le encantaba pasar tiempo con sus hijos y eso es lo que más lo tiene nervioso en esta situación: el no poder compartir con ellos”, dijo García de Monnott.

Puedes disfrutar de la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.

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