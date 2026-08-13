“La democratización del sistema político venezolano no puede existir si siguen habiendo presos políticos o rehenes del Estado”

Publicado por Luis Francisco Orozco 12 de agosto, 2026

En el noticiero de Voz News, la presentadora y directora ejecutiva Karina Yapor entrevistó a Sofía García de Monnott, esposa del preso político John Monnott, sobre la actual situación que se vive en Venezuela y la necesidad de liberar a todos y cada uno de los presos políticos que permanecen en las cárceles del régimen.

“Esto se trata de al menos 500 presos políticos contabilizados mas aquellos otros que deben haber y que no han querido sumarse a estas listas al estar asustados. Y les pedimos a Dinorah Figuera y a Delcy Rodríguez que la liberación sea absoluta. La democratización de un sistema no puede existir si hay presos o rehenes del Estado en cárceles. […] Lo que más describe a mi esposo es que es un padre familia que le encantaba pasar tiempo con sus hijos y eso es lo que más lo tiene nervioso en esta situación: el no poder compartir con ellos”, dijo García de Monnott.

Puedes disfrutar de la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.