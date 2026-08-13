Marc Anthony, Chayanne y otras estrellas latinas se unen en Miami por las víctimas de los terremotos en Venezuela y Colombia

Publicado por Diane Hernández 13 de agosto, 2026

Algunas de las mayores estrellas de la música latina se reunirán este domingo en Miami para recaudar fondos destinados a las víctimas de los devastadores terremotos que han golpeado recientemente a Venezuela y Colombia.

Marc Anthony, Chayanne, Luis Fonsi, Feid y Jay Wheeler encabezan el cartel de 'Unidos por los Nuestros', un concierto benéfico que tendrá lugar el 16 de agosto a las 6:00 p.m., hora del Este, en el Kaseya Center de Miami.

El recinto mantiene programado el evento para esa fecha y hora y lo presenta como un concierto y teletón benéfico.

El espectáculo será transmitido en vivo a través de Univision, ViX y WAPA, así como mediante estaciones de radio de TelevisaUnivision, iHeartLatino y Venevision Play en Venezuela, de acuerdo con Associated Press.

Los recursos obtenidos mediante la venta de entradas y las donaciones realizadas durante la transmisión estarán destinados tanto a necesidades inmediatas como a proyectos de recuperación a largo plazo en los dos países.

Entre las iniciativas previstas se encuentran la reconstrucción de viviendas, reparación de escuelas y espacios comunitarios, asistencia para niños y apoyo de salud mental, además de otras acciones humanitarias.

Marc Anthony: “La necesidad es inmensa”

Los fondos serán administrados por Maestro Cares Foundation, organización fundada por Marc Anthony, junto con la Fundación Univision.

“La unidad con un mismo fin, tomar acción y aportar a otros seres humanos que están en dificultades, es un deber de todos”, afirmó Marc Anthony, según declaraciones recogidas por AP.

El cantante de ascendencia boricua también destacó la dimensión de la emergencia y recordó que diferentes países de América Latina y el Caribe han atravesado desastres naturales con graves consecuencias para sus comunidades.

“Todos hemos sido testigos de la devastación que ha afectado a nuestras comunidades en algún momento”, señaló el artista, quien también participó en iniciativas de recaudación de fondos después del huracán María en Puerto Rico en 2017.

Los recursos del concierto respaldarán el trabajo de organizaciones humanitarias como All Hands and Hearts, CARE, Global Empowerment Mission, TECHO y World Central Kitchen.

El concierto nació para ayudar a Venezuela y se amplió tras el terremoto en Colombia

La iniciativa había sido anunciada originalmente en julio bajo el nombre 'Unidos por Venezuela', con el objetivo de apoyar a las comunidades afectadas por los terremotos que sacudieron el norte del país el 24 de junio.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) registró aquel día dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 en el norte de Venezuela, cerca de Yumare. Ambos eventos ocurrieron con menos de un minuto de diferencia y alcanzaron niveles de sacudida extremadamente elevados.

El USGS señaló posteriormente que la secuencia sísmica provocó además un importante riesgo de deslizamientos de tierra y afectó a millones de personas.

Associated Press sitúa en más de 6.300 el número de fallecidos por el desastre venezolano.

El Kaseya Center había anunciado inicialmente el espectáculo el 15 de julio como un concierto y teletón para Venezuela, con Marc Anthony, Ricardo Montaner, Feid, Jay Wheeler, Elena Rose, Gente de Zona y Mau y Ricky entre sus participantes.

Sin embargo, los organizadores decidieron posteriormente ampliar el esfuerzo humanitario a Colombia después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el occidente de ese país el lunes 10 de agosto.

El balance recogido en la última actualización asciende a al menos 265 fallecidos, mientras las tareas de búsqueda y atención a las comunidades afectadas continúan en el país suramericano.

De esa forma, el evento pasó de estar centrado exclusivamente en Venezuela a convertirse en una movilización regional de artistas y organizaciones humanitarias.

De Ricardo Montaner a Gente de Zona: un cartel de estrellas Además de Marc Anthony, Chayanne, Luis Fonsi, Feid y Jay Wheeler, está prevista la participación de Piso 21, Gente de Zona, Elena Rose, Gilberto Santa Rosa, Ricardo Montaner, Olga Tañón y Mau y Ricky, entre otros.

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​La diversidad del cartel permitirá reunir sobre un mismo escenario a representantes de la salsa, el pop y la música urbana procedentes de países como Venezuela, Colombia, Argentina y Cuba, además de Puerto Rico.

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​El evento también contará con figuras de la televisión y el entretenimiento latino. Entre ellas estarán Don Francisco, histórico conductor de Sábado Gigante, y la ex Miss Universo Dayanara Torres.



Cómo donar para Venezuela y Colombia

Las personas que sigan el concierto podrán realizar aportes durante la transmisión mediante los códigos QR que aparecerán en pantalla, así como a través de las plataformas habilitadas para la campaña.

También estará disponible la opción de enviar la palabra UNIDOS al 707070, según la información divulgada sobre el evento.

El Kaseya Center había explicado desde el anuncio inicial que las aportaciones permitirían financiar programas de alimentación, asistencia médica y medicamentos, refugios temporales, soluciones habitacionales, protección infantil, atención de salud mental y reunificación familiar durante las distintas etapas de recuperación.

Otros artistas también movilizan ayuda

El concierto de Miami forma parte de una movilización más amplia de figuras de la música en apoyo a los afectados.

AP informó que artistas colombianos como Shakira, Karol G, Ryan Castro y J Balvin utilizaron sus redes para promover la ayuda después del terremoto en Colombia, mientras Feid, nacido en Medellín, ha pedido apoyo para las organizaciones que trabajan con los damnificados.

En el caso de Venezuela, la banda Rawayana creó una fundación después del desastre y la fundación vinculada a Metallica realizó una donación de 100.000 dólares a Direct Relief para apoyar las labores humanitarias.

A esa ola de solidaridad se sumará el director venezolano Gustavo Dudamel, quien tiene previsto encabezar el 23 de agosto en el Hollywood Bowl de Los Ángeles otro concierto benéfico para la recuperación de Venezuela, acompañado por artistas como Beck, Natalia Lafourcade y Carlos Vives.

Con 'Unidos por los Nuestros', Miami se convertirá este domingo en el epicentro de una de las mayores movilizaciones recientes de la música latina para recaudar fondos destinados a las comunidades afectadas por los terremotos en Venezuela y Colombia.