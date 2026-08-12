La odisea de navegar en Oriente Medio: EEUU dispara contra un buque de bandera panameña y los rebeldes hutíes matan a seis personas en el mar Rojo

Publicado por Carlos Dominguez 12 de agosto, 2026

Estados Unidos abrió fuego contra un carguero de bandera panameña que intentaba romper el bloqueo a puertos iraníes, mientras los rebeldes hutíes de Yemen atacaron otro barco en el mar Rojo y dejaron al menos seis muertos. Ambos incidentes se producen en un contexto de creciente tensión marítima en la región.

Misiles contra el Vela Nova

El Ejército estadounidense informó el martes de que un helicóptero lanzó dos misiles contra la sala de máquinas del carguero Vela Nova después de que su tripulación ignorara las advertencias. El buque intentaba acercarse a un puerto iraní bloqueado por fuerzas de EEUU.

Es la tercera vez que Washington detiene por la fuerza un barco desde que restableció el bloqueo a los puertos iraníes el 14 de julio. Hasta el martes, las fuerzas estadounidenses habían desviado 55 embarcaciones e interceptado otras dos. Entre abril y junio, cuando ya aplicaron un cerco similar, inhabilitaron nueve barcos y desviaron 140 más.

Irán exige el fin del bloqueo como condición para reabrir el Estrecho de Ormuz, vía clave para el tráfico mundial de petróleo y gas. El presidente Donald Trump reiteró el martes que Estados Unidos controla esa ruta: “Tenemos el control total del Estrecho de Ormuz en este momento. Ellos no tienen el control. Nosotros tenemos el control total. Es nuestro”.

Ataque hutí en el Bab al Mandeb

En el mar Rojo, la guardia costera del Gobierno yemenita reconocido internacionalmente informó de que un ataque de los hutíes contra el carguero Tihamah, cerca del estrecho de Bab al Mandeb, dejó al menos seis muertos. Cuatro eran tripulantes —tres pakistaníes y un indonesio— y dos formaban parte de las fuerzas de rescate. Otras diez personas resultaron heridas.

El primer impacto provocó un incendio y daños graves a bordo. Un segundo ataque se produjo mientras se desarrollaba la operación de evacuación. Medios vinculados a los hutíes afirmaron que el barco transportaba equipo militar saudí, aunque no hubo un comunicado oficial del grupo. El ministerio de Transporte yemenita responsabilizó a las “milicias terroristas hutíes” de las muertes y los daños.

Los ataques se producen tras la ruptura del alto el fuego en Yemen el mes pasado, cuando los hutíes anunciaron un bloqueo marítimo a Arabia Saudí. Paralelamente, Irán mantiene la presión en el Estrecho de Ormuz.