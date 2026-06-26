Aumenta el número de víctimas por los terremotos en Venezuela: declaran al menos 589 muertes mientras se intensifica el operativo internacional de rescate

Los voluntarios en Venezuela hacen todo lo posible por rescatar personas entre los escombros AFP

Publicado por Diane Hernández 26 de junio, 2026

La cifra de víctimas mortales por los dos potentes terremotos que sacudieron el centro-norte de Venezuela el miércoles ascendió este viernes a al menos 589 fallecidos, según el balance oficial actualizado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Las autoridades mantienen las labores de búsqueda entre los escombros, mientras equipos internacionales de rescate continúan llegando al país para reforzar un operativo que entra en una fase crítica.

Durante una reunión con altos mandos civiles y militares transmitida por la televisión estatal, Rodríguez informó de que el nuevo balance eleva considerablemente las cifras difundidas el jueves, cuando se habían contabilizado 235 fallecidos.

El oficialismo venezolano informó además de 2.980 personas heridas, una cifra revisada respecto al balance preliminar, y señaló que continúan las operaciones para localizar a personas atrapadas bajo edificios colapsados, especialmente en el estado de La Guaira, la zona más castigada por el doble sismo de magnitudes 7,5 y 7,2.

Las autoridades venezolanas han indicado que cientos de personas continúan atrapadas entre los escombros y mantienen un registro oficial de otro centenar de desaparecidos. Paralelamente, la plataforma habilitada por el Gobierno para reportar personas sin localizar había recibido decenas de miles de notificaciones, aunque las autoridades subrayan que ese registro incluye casos aún pendientes de verificación y no equivale al número oficial de desaparecidos.

También se han contabilizado cerca de 250 edificios gravemente dañados o destruidos, ocho hospitales afectados y miles de familias damnificadas, mientras continúan las evaluaciones de daños en Caracas, La Guaira y otros estados del centro del país.

Llegan equipos internacionales de rescate

A casi 48 horas de la catástrofe, Venezuela comenzó a recibir un importante despliegue de ayuda internacional.

Según Naciones Unidas, alrededor de 16 países han enviado equipos especializados de búsqueda y rescate, que suman 25 unidades USAR y más de un millar de rescatistas. Entre los países que ya han desplegado personal figuran España, México, Estados Unidos, El Salvador, Suiza, República Dominicana y otros Estados latinoamericanos y europeos.

España envió un avión militar con 59 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), dos ingenieros especializados y ocho perros de rescate, además de material para operaciones de búsqueda.

Estados Unidos anunció el envío de 150 millones de dólares en ayuda humanitaria, canalizada en parte a través del sistema de Naciones Unidas, y autorizó excepciones temporales a determinadas sanciones para facilitar la llegada de asistencia y suministros.

La ONU estima que hasta 6,76 millones de personas podrían haberse visto afectadas por los terremotos y coordina junto con las autoridades venezolanas la distribución de ayuda de emergencia, agua potable, alimentos y refugios temporales.

Víctimas extranjeras

Las autoridades de distintos países continúan actualizando el balance de ciudadanos afectados.

Hasta el momento, la información oficial disponible indica:

España : el Ministerio de Asuntos Exteriores confirmó cuatro ciudadanos españoles fallecidos. Además, informó de 99 españoles sin localizar, mientras prosiguen las labores de búsqueda. Las autoridades españolas también señalaron que hay varios ciudadanos localizados bajo los escombros, pendientes de ser rescatados.

: el Ministerio de Asuntos Exteriores confirmó cuatro ciudadanos españoles fallecidos. Además, informó de 99 españoles sin localizar, mientras prosiguen las labores de búsqueda. Las autoridades españolas también señalaron que hay varios ciudadanos localizados bajo los escombros, pendientes de ser rescatados. Portugal : el Ministerio de Relaciones Exteriores informó de nueve ciudadanos portugueses o luso-descendientes fallecidos y 56 nacionales no localizados.

: el Ministerio de Relaciones Exteriores informó de nueve ciudadanos portugueses o luso-descendientes fallecidos y 56 nacionales no localizados. Brasil : la cancillería confirmó la muerte de dos ciudadanos brasileños, un hombre y una mujer, y anunció asistencia consular para sus familias.

: la cancillería confirmó la muerte de dos ciudadanos brasileños, un hombre y una mujer, y anunció asistencia consular para sus familias. Italia : el Gobierno italiano confirmó el fallecimiento de un ciudadano italo-venezolano, muerto tras el derrumbe de un edificio en el estado de La Guaira.

: el Gobierno italiano confirmó el fallecimiento de un ciudadano italo-venezolano, muerto tras el derrumbe de un edificio en el estado de La Guaira. China: la embajada china en Caracas confirmó la muerte de dos ciudadanos chinos y pidió a sus nacionales extremar las precauciones ante las réplicas y el riesgo de nuevos derrumbes.