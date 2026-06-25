Terremoto de magnitud 7,1 golpea Venezuela: Caracas reporta estructuras derrumbadas y EEUU activó una alerta de tsunami en el Caribe

Los equipos de rescate evacuan a una persona herida de un edificio derrumbado tras un terremoto en Caracas AFP

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 24 de junio, 2026

Dos potentes terremotos sacudieron Venezuela la noche del miércoles, con apenas un minuto de diferencia, y dejaron edificios y viviendas colapsados en Caracas y otras ciudades del centro del país. El movimiento, sentido también en Colombia, Curazao y Aruba, derivó en alertas de tsunami para varias zonas del Caribe.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) reportó un primer sismo de magnitud 7,1 —cifra que más tarde elevó a 7,2— a las 6:04 p. m., hora local, con epicentro frente a la costa caribeña, al oeste de Morón, y una profundidad de 13 kilómetros. Un minuto después, el organismo registró un segundo terremoto de magnitud 7,5, a 10 kilómetros de profundidad y con epicentro a 16 kilómetros al suroeste de Morón. Ambos figuran entre los más fuertes que han golpeado el país en más de un siglo.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico de Estados Unidos emitió un aviso para las costas de Puerto Rico, las Islas Vírgenes estadounidenses y las británicas, y previó olas a lo largo del litoral de Venezuela, Bonaire, Curazao y Aruba.

En Caracas, los vecinos evacuaron edificios que se balanceaban y permanecieron en la calle. En las urbanizaciones de Altamira y Palos Grandes se reportaron derrumbes, y una sede del banco Bancaribe colapsó. El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, principal terminal aérea del país, sufrió daños y reprogramó operaciones; videos mostraron a pasajeros corriendo en busca de refugio mientras la terminal se sacudía. Usuarios de Caracas, Miranda y La Guaira reportaron además fallas en los servicios de telecomunicaciones, sobre todo de la operadora Movistar.

Según el comunicado oficial difundido por el Ministerio de Comunicación e Información, el sismo se sintió en los estados Yaracuy, Lara, Mérida, Aragua, Carabobo, La Guaira y Miranda, además del Distrito Capital. Reportes ciudadanos recopilados por medios locales ampliaron esa lista a entidades como Falcón, Zulia, Táchira, Barinas, Portuguesa, Guárico, Anzoátegui, Sucre, Monagas, Bolívar y Delta Amacuro, aunque sin confirmación oficial.

Muchos venezolanos se encontraban en casa durante un feriado que conmemora la Batalla de Carabobo de 1821. Hasta el cierre de este informe, las autoridades interinas no ofrecieron un balance oficial de víctimas, aunque circularon reportes preliminares de personas heridas en Guatire, estado Miranda, que no han sido confirmados. Algunos relataron los sucesos de manera escalofriante.

"Fue increíble, no sé ni cuánto tiempo duró. Estaba en el último piso. De unos negocios se cayeron bastantes cosas. Salimos por las escaleras de emergencia, por ahí nos sacaron", relató a la agencia AFP Heidi Romero, una comerciante de 42 años, tras evacuar un centro comercial de la capital.

VOZ recibió varios vídeos de residentes en Caracas que mostraron de primera mano la intensidad del terremoto. Una de las personas que envió su vídeo dijo: “Esto fue horrible. Duró una eternidad, sentí como las paredes del edificio se desprendían”. El vídeo, que duró unos 50 segundos, mostró a residentes saliendo de sus departamentos y poniéndose en el marco de las puertas o bajando rápidamente por las escaleras. En redes sociales circularon varios vídeos donde se notan grietas en el asfalto de varias carreteras principales, edificios completamente colapsados, heridos y venezolanos corriendo para socorrer o en busca de resguardo y ayuda.

Esta es una noticia en desarrollo