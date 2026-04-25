EEUU y el régimen interino de Venezuela conversan para incluir a la oposición en el nuevo directorio del Banco Central y recuperar su credibilidad

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 24 de abril, 2026

Funcionarios estadounidenses y representantes del régimen interino liderado por Delcy Rodríguez están discutiendo la incorporación de miembros de la oposición política y figuras independientes al directorio del Banco Central de Venezuela (BCV), un paso que Washington y los inversores consideran indispensable para reconstruir la credibilidad institucional del país tras 25 años de dictadura chavista.

De acuerdo con un reporte de Bloomberg, fuentes familiarizadas con las negociaciones entre Caracas y Washington afirmaron que varios candidatos —entre ellos políticos, académicos y figuras opositoras— ya fueron contactados por funcionarios para medir su disposición a aceptar el cargo y servir dentro del BCV, una institución que, como muchas otras, fue secuestrada por el régimen chavista durante los mandatos de los expresidentes Hugo Chávez y Nicolás Maduro, que permanece en Nueva York a la espera de su juicio por narcoterrorismo. Las deliberaciones sobre la reconfiguración del directorio del BCV siguen en curso, a la espera de decisiones finales.

Venezuela busca reconectarse con el sistema financiero internacional

La iniciativa llega en un momento clave para Venezuela. La semana pasada, Estados Unidos flexibilizó parcialmente las sanciones que pesaban sobre el BCV desde 2017, cuando Maduro aún estaba en el poder, permitiéndole reconectarse con el sistema financiero global. Pocos días después, Laura Guerra, quien presidía el organismo desde abril de 2025, renunció al cargo. Su vicepresidente, Luis Pérez, fue designado como reemplazo interino y, según Bloomberg, todavía no está claro si permanecerá al frente del directorio cuando se hagan cambios.

El directorio del BCV está compuesto por seis directores y un presidente, todos ellos, en teoría, deben ser designados por el Poder Ejecutivo y ratificados por la Asamblea Nacional. Un escollo es que, justamente, la actual Asamblea Nacional que opera de facto en Venezuela fue puesta a dedo por el régimen chavista, con mayoría de legisladores oficialistas y algunos pocos miembros de una oposición estéril.

Según Bloomberg, desde esta Asamblea chavista, paralela a la Asamblea de mayoría opositora desmantelada anteriormente por el propio Maduro, los legisladores aliados del régimen han truncado los esfuerzos de la transición, impidiendo, por ejemplo, el nombramiento de una figura opositora para el cargo de defensor del pueblo, puesto que finalmente recayó en Eglée González, señalada por analistas venezolanos como una ficha de confianza de Delcy Rodríguez.

Un episodio similar ocurrió con la designación de Larry Devoe como fiscal general, también juramentado el 9 de abril por una Asamblea presidida por Jorge Rodríguez, hermano de la líder interina. Ambos nombramientos fueron leídos por analistas consultados por VOZ como una señal de retroceso en la transición y como parte del intento del régimen de reacomodarse para mantener el control de las palancas del poder bajo el tutelaje estadounidense, que ya ha reconocido públicamente que Delcy Rodríguez busca ganar tiempo durante este proceso de estabilización del país tras la captura de Maduro.

Actualmente, las reservas internacionales del país se ubican actualmente en $13.600 millones, cifra que incluye unos 5.000 millones en Derechos Especiales de Giro del Fondo Monetario Internacional a los que el régimen espera acceder pronto.

A principios de abril, el directorio saliente y el segundo vicepresidente recibieron la solicitud formal de dejar sus cargos. El 16 de abril entregaron sus informes finales a la presidencia del banco.

Contactos a la oposición y desmentido del chavismo

Bloomberg consultó al equipo de la líder opositora y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado y al Departamento de Estado. Ninguno respondió de inmediato a la solicitud de comentarios. En cambio, el régimen chavista, desde su cuenta de respuesta rápida en ‘X’, desmintió el reporte de Bloomberg tildándolo de “fake”.

Tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, el presidente Donald Trump declaró que Estados Unidos dirigiría Venezuela "hasta el momento en que podamos realizar una transición segura, adecuada y prudente". El secretario de Estado, Marco Rubio, ha delineado un plan de tres fases —estabilización, recuperación y transición— y ha insistido en que los ingresos petroleros se manejarán al pueblo venezolano en lugar del régimen chavista. Rubio ha insistido en reiteradas ocasiones que Venezuela tendrá un proceso electoral, pero hay que tener paciencia para llegar a este punto. Mientras tanto, Trump ha dicho que las relaciones actuales entre Caracas y Washington son “muy buenas”, pues el régimen interino de Rodríguez está respondiendo a las peticiones de EEUU.

La incorporación de opositores e independientes al BCV sería, de concretarse, el primer intento formal de sanear una institución clave para dirigirse hacia una Venezuela reconvertida. El precedente inmediato, no obstante, es poco alentador: en los dos cargos anteriores donde se discutió compartir espacios de poder, el chavismo impuso sus propias fichas.