El papa León XIV defiende en el Congreso español la vida desde la concepción y reivindica el legado de España en América

Publicado por Williams Perdomo 8 de junio, 2026

El papa León XIV sostuvo este lunes en Madrid que "toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural". Lo hizo en un discurso pronunciado en el Congreso de los Diputados.

El sumo pontífice hizo este ruego en un momento en que el Gobierno de izquierdas de Pedro Sánchez quiere inscribir el derecho al aborto en la Constitución, tras haber aprobado una ley de eutanasia en 2021.

Además, el papa pidió una respuesta mundial al "trágico drama migratorio", tema destacado de su visita a España que concluirá en las islas Canarias, una de las grandes puertas de entrada de la inmigración a Europa.

"Ninguna nación puede afrontar por sí sola un desafío de esta magnitud. Por ello, es indispensable una respuesta coordinada, solidaria y eficaz, capaz de garantizar protección, acogida y oportunidades reales de integración", dijo en su discurso ante los parlamentarios españoles.

En ese sentido, inspirándose en la obra de Don Quijote, en la espiritualidad de santa Teresa de Jesús y en la reflexión existencial de Miguel de Unamuno, el Papa destacó que España ha mantenido una visión de la persona que trasciende su papel dentro de las estructuras sociales, económicas o políticas.

Recordó que hace cinco siglos, en la Universidad de Salamanca, en una época marcada por el descubrimiento de nuevos horizontes y oportunidades inéditas de encuentro entre los pueblos, algunos pensadores advirtieron que la razón no debía utilizarse para justificar aquello que la fuerza o los intereses particulares pretendían imponer como legítimo o conveniente.