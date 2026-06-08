Cuba: un terremoto de 6,1 sacude La Habana

Publicado por Williams Perdomo 8 de junio, 2026

Un fuerte terremoto sacudió la costa occidental de Cuba el lunes, y periodistas de la AFP en La Habana informaron de 20 segundos de temblor que obligaron a los cubanos a salir de los edificios y a las calles.

El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que el terremoto tuvo una magnitud de 6,1 y se produjo a unos 100 kilómetros (62 millas) de la punta occidental de la isla.

"Al principio solo sentí mareo; no se me ocurrió que fuera un terremoto, nunca había experimentado algo así", declaró a la AFP Carmel Delgado, una economista de 47 años.

"Pero en cuanto nos dimos cuenta de lo que podía ser, salimos rápidamente."

Las autoridades cubanas afirmaron que el temblor se sintió "en todo el oeste del país" y, según reporteros de la AFP, incluso tan lejos como en Florida.