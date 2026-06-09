El abogado Julio Jiménez: “El poder judicial en México ha sido colonizado por intereses políticos del gobierno de Claudia Sheinbaum”

Publicado por Luis Francisco Orozco 8 de junio, 2026

En el noticiero de Voz News, la presentadora y directora ejecutiva, Karina Yapor, entrevistó al abogado Julio Jiménez sobre la polémica que actualmente está aconteciendo en México ante la posibilidad de que el poder judicial de dicha nación pueda anular las elecciones ante la excusa de una presunta injerencia extranjera.

“Es muy preocupante la aclaratoria que hace la presidente Claudia Sheinbaum sobre la denuncia por parte de las autoridades norteamericanas, señalando e imputando a diversos funcionarios y legisladores presuntamente vinculados con el narcotráfico, y pues evidentemente esto a los ojos de ella podría considerarse injerencia extranjera porque para su gobierno esto puede influir en el ánimo de los millones de mexicanos que podrían emitir su voto y que este podría perjudicar los intereses del partido de gobierno. […] Es preocupante ver cómo el poder judicial ha sido colonizado por intereses políticos”, dijo Jiménez.

Puedes disfrutar de la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.