"Será mejor que tengas cuidado, o te quedarás solo muy pronto”: la cruda advertencia de Trump a Netanyahu

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 8 de junio, 2026

La administración Trump ha fijado una postura de estricto pragmatismo estratégico frente a la volatilidad en Medio Oriente, evidenciando que el respaldo norteamericano a sus aliados tradicionales está firmemente condicionado a la preservación de los intereses de seguridad nacional de los Estados Unidos.

En una llamada telefónica posterior a una peligrosa sucesión de ataques recíprocos entre Israel e Irán, el presidente Donald Trump lanzó una severa advertencia al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, exigiéndole detener la escalada militar si no deseaba perder el apoyo logístico de Washington.

"Le dije: 'Bibi, será mejor que tengas cuidado, o te quedarás solo muy pronto'", reveló el propio mandatario estadounidense en declaraciones para Axios.

La contundente declaración refleja la determinación de la Casa Blanca de evitar que las fuerzas armadas de los Estados Unidos se vean arrastradas a operaciones de combate a gran escala justo en el marco de los primeros 100 días del conflicto regional, donde la prioridad del Ejecutivo norteamericano sigue siendo la firma de un histórico acuerdo de paz.

Desencuentros tácticos y represalias cruzadas en el Golfo

La tensión diplomática alcanzó su punto álgido tras una incursión de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) contra un reducto de Hezbolá en Beirut.

Según fuentes gubernamentales consultadas por Axios, el gobierno israelí notificó de forma tardía los bombardeos al Mando Central de los Estados Unidos (CENTCOM), omitiendo una comunicación directa previa con la Casa Blanca.

El ataque provocó una respuesta inmediata de Teherán, que procedió al lanzamiento de ráfagas de misiles balísticos hacia territorio israelí, desencadenando dos rondas consecutivas de contraataques que situaron la estabilidad regional al borde de una guerra total.

Aunque las fuerzas estadounidenses colaboraron activamente en la interceptación de los proyectiles iraníes dirigidos a Tel Aviv para salvaguardar vidas civiles, la posterior determinación de Netanyahu de ejecutar el mayor bombardeo estratégico contra instalaciones petroquímicas y nucleares en Teherán hasta el momento, colisionó con la agenda diplomática de la Casa Blanca.

De acuerdo con informes oficiales, Trump intervino telefónicamente para moderar el alcance de los objetivos, mientras el secretario de Estado, Marco Rubio, coordinaba contrarreloj los límites de la represalia con los mandos de seguridad de Jerusalén.

La presión de los aliados y la negociación atómica

El freno estadounidense a la maquinaria bélica de las FDI se cimentó también en la presión ejercida por cinco naciones aliadas de la región, las cuales contactaron a la Casa Blanca alarmadas por el impacto de los bombardeos en los canales de navegación del Estrecho de Ormuz.

Según detalló Trump a Axios, su administración recibió comunicaciones directas del régimen iraní manifestando la disposición de cesar el fuego si Israel suspendía de forma simétrica sus operaciones aéreas.

La Casa Blanca insiste en que las presiones militares y comerciales han dejado a Teherán en una posición de vulnerabilidad idónea para firmar un memorando de entendimiento definitivo.

"Va a impedir que Irán consiga un arma nuclear y detendrá el enriquecimiento. Es un acuerdo fenomenal", aseguró Trump, desestimando las reticencias del negociador jefe iraní, Mohammad-Bagher Ghalibaf.