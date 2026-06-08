Filipinas: al menos 15 muertos y fuerte alerta de tsunami tras un terremoto de 7,8 grados que sacude el sur del país

Deped Mahayahay Elementary School durante un terremoto de magnitud 7.8 en la localidad de Malita AFP PHOTO / COURTESY OF DEPED MAHAYAHAY ELEMENTARY SCHOOL .

Publicado por Carlos Dominguez 8 de junio, 2026

Un fuerte terremoto de magnitud 7,8 sacudió este lunes el sur de Filipinas, dejando al menos 15 personas muertas y unas 100 heridas, decenas de edificios colapsados y provocando alertas de tsunami en varias zonas costeras del país y países vecinos.

El sismo, cuyo epicentro se ubicó frente a las costas al sur de General Santos, una ciudad de unos 720.000 habitantes, se sintió con gran intensidad y fue seguido por varias réplicas potentes, la más fuerte de ellas de magnitud 6,5.

Marcos ordena evacuación inmediata

Imágenes difundidas en redes sociales muestran el dramático momento en que un centro comercial con un restaurante Jollibee quedó reducido a escombros en General Santos, mientras que en otro video se ve a niños pequeños gritando aterrorizados en brazos de sus maestros durante el fuerte movimiento.

El presidente Ferdinand Marcos Jr. suspendió inmediatamente las clases en toda la isla de Mindanao y pidió a los residentes de las zonas costeras que evacuaran de inmediato hacia terrenos más altos. "Muévanse a terreno elevado ahora. No esperen. Sus vidas son más importantes que cualquier cosa que dejen atrás", declaró.

El aeropuerto de General Santos cerrado

Hasta el momento, las autoridades han confirmado 15 muertos, la mayoría en la región de Soccskargen. Además, se reportaron daños significativos en infraestructuras y se cerraron temporalmente el aeropuerto de General Santos y otras instalaciones.

Filipinas se encuentra en el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una de las zonas de mayor actividad sísmica del mundo, por lo que los terremotos son frecuentes. Este nuevo evento se suma a otros fuertes sismos ocurridos en los últimos meses en diferentes regiones del archipiélago.