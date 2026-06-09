EN VIVO | Trump afirma que la negociación de un acuerdo de paz con el régimen iraní está en su "fase final"

Publicado por Carlos Dominguez 9 de junio, 2026

El lunes se produjo una nueva escalada militar entre Israel y el régimen iraní. El Estado judío bombardeó objetivos militares y un complejo petroquímico en Irán en respuesta a un ataque masivo con misiles lanzado por la República Islámica (al menos ocho explosiones reportadas en Jerusalén).

En el plano diplomático, el régimen de los ayatolás anunció el cese de sus ataques tras la presión de Donald Trump, quien exigió un "cese al fuego inmediato". Sin embargo, Irán advirtió que responderá con mayor fuerza si continúan las agresiones, especialmente en Líbano.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró que las hostilidades habían cesado tras los golpes infligidos por Israel y que responderá con toda su fuerza si Irán reanuda los ataques. Israel reabrió las escuelas tras un día de cierre debido a los ataques.

Los precios del petróleo se dispararon más del 5 % (Brent cerca de los $98), mientras que el West Texas Intermediate (WTI) subió un 4,8 %, hasta alcanzar los $94,70. Por su parte, las bolsas asiáticas cayeron con fuerza (Nikkei -4,1 % y Kospi hasta -8,8 %).

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