Cae el jefe de la CPI: suspenden a Karim Khan por abuso sexual y 125 países decidirán su futuro

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 8 de junio, 2026

El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), el británico Karim Khan, fue suspendido de sus funciones el lunes por la noche, en una medida sin precedentes para el tribunal con sede en La Haya. El órgano de supervisión de la corte lo remitió a un proceso disciplinario por las acusaciones de conducta sexual indebida contra una asistente que pesan sobre él desde hace más de dos años.

La decisión, reportada por The Associated Press, fue adoptada por la Mesa de la Asamblea de los Estados Partes, es decir, el comité ejecutivo del órgano que supervisa la CPI. El organismo aclaró que la suspensión no anticipa el resultado final del caso. El futuro de Khan, de 56 años, quedará ahora en manos de la Asamblea de los Estados Partes, que convocará una sesión especial para definir si puede seguir al frente de la fiscalía.

La Mesa explicó que basó su decisión en el informe de una investigación de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de las Naciones Unidas (OIOS), las pruebas reunidas, el asesoramiento de un panel ad hoc de expertos judiciales y los escritos presentados por las partes. Esa investigación de la ONU concluyó que Khan mantuvo "contacto sexual no consentido" con la asistente en su oficina, en su residencia privada y durante misiones en el exterior, según una copia del informe a la que accedió la AP. Un panel de tres jueces, sin embargo, consideró que las conclusiones no eran lo suficientemente concluyentes.

Khan ha rechazado de forma reiterada cualquier irregularidad. Su equipo legal anunció que emitirá una declaración este martes. El fiscal ya se había apartado temporalmente del cargo en mayo de 2025, mientras avanzaba la pesquisa.

Las denuncias llegaron por primera vez al organismo de control independiente de la corte hace más de dos años. Una investigación previa de la AP reveló que Khan habría trasladado a la mujer a su oficina desde otro departamento y que ella pasó a acompañarlo con frecuencia en viajes oficiales. Según documentos de denunciantes internos, en un viaje al extranjero le pidió que se recostara junto a él en la cama de un hotel y la tocó sexualmente; otras conductas señaladas incluyen haber cerrado con llave la puerta de su despacho y haberle metido la mano en el bolsillo.

El proceso no tiene antecedentes en la CPI, que ha debido improvisar nuevas reglas sobre la marcha. Solo la Asamblea de los Estados Partes puede destituir a Khan, en una votación secreta entre sus 125 Estados miembros: harían falta 63 votos a favor. No se fijó aún una fecha para la sesión, aunque el organismo dijo que se reunirá lo antes posible.