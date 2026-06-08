El Departamento de Estado anuncia restricción de visas a más de 100 miembros del régimen nicaragüense tras la muerte de un activista bajo custodia del Estado

Publicado por Williams Perdomo 8 de junio, 2026

El Departamento de Estado anunció el lunes que restringirá el acceso a visas a más de 100 funcionarios nicaragüenses y sus familiares tras la muerte de un líder indígena bajo arresto del régimen de Nicaragua.

Brooklyn Rivera, un reconocido líder del pueblo miskito de 73 años y exmiembro del Congreso, fue arrestado en septiembre de 2023 por el régimen de izquierda de Daniel Ortega. Nunca se hicieron públicos los cargos en su contra.

El 31 de mayo, el Ministerio de Salud de Nicaragua anunció el fallecimiento de Rivera, alegando que su salud se deterioró debido a una infección bacteriana causada por el virus Covid-19.

Estados Unidos había pedido la liberación de Rivera después de que el Gobierno publicara fotos del detenido, visiblemente demacrado, conectado a un respirador artificial.

"Estados Unidos no ignorará la responsabilidad de la dictadura de Murillo-Ortega por la horrible muerte del preso político Brooklyn Rivera", declaró el secretario de Estado Marco Rubio en un comunicado. Murillo se refiere a la esposa y copresidenta de Ortega, Rosario Murillo.

Considerado preso de conciencia por Amnistía Internacional, a Rivera se le prohibió ver a su familia y se le negó el derecho a la defensa durante su detención. Falleció el 30 de mayo y fue enterrado al día siguiente sin la presencia de ningún familiar.

Tininiska Rivera, su hija, declaró a la AFP la semana pasada que las impactantes imágenes difundidas por el gobierno demostraban "que no les importa cómo se les percibe en el extranjero, sino más bien demostrar su poder dentro de Nicaragua". Rivera habló con la AFP desde su exilio en Costa Rica.