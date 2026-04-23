EEUU acelera la hoja de ruta en Venezuela y ya analiza vías hacia una “transición democrática”

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 22 de abril, 2026

El Departamento de Estado de los Estados Unidos parece acelerar su estrategia hacia Venezuela. Michael G. Kozak, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, sostuvo una reunión con Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015.

El encuentro tuvo como eje central la discusión de mecanismos concretos para lograr una salida institucional a la crisis que atraviesa el país. Según informó el gobierno estadounidense, a través de una publicación en X, el objetivo de la reunión fue establecer “vías hacia una transición democrática estable, ordenada y consolidada”.

Este acercamiento reafirma el reconocimiento de Washington a la legitimidad de la Asamblea de 2015 como la última instancia democrática del país. Figuera, quien ejerce sus funciones desde el exilio en España, se posiciona como una ficha clave en los esfuerzos opositores por mantener la continuidad institucional frente a la dictadura.

El fin de la “retórica beligerante” y el giro hacia las soluciones

La administración estadounidense parece haber dejado atrás la etapa de las declaraciones estridentes para centrarse en la ejecución de una agenda política pragmática. Kozak fue enfático al señalar que el apoyo de Estados Unidos no es solo diplomático, sino estratégico y orientado a resultados tangibles.

“Estados Unidos apoya inequívocamente los esfuerzos para construir una agenda productiva centrada en soluciones y diálogo”, afirmó el funcionario tras el encuentro. Para el Departamento de Estado, el enfoque actual prioriza la capacidad de tender puentes por encima de la confrontación estéril.

En un mensaje directo sobre el cambio de tono en la política exterior, Kozak sentenció: “Los días de retórica beligerante han terminado. Es hora de superar las diferencias y comenzar un nuevo capítulo para todos los venezolanos”.

Estabilización y las tres fases del proceso de recuperación

La reunión se produce en un contexto donde el propio Kozak ha reportado avances ante el Congreso de Estados Unidos. Según sus testimonios recientes, el proceso de transición en Venezuela ya habría superado una primera etapa crítica.

Washington sostiene que la fase de estabilización se ha completado, lo que permite ahora avanzar hacia las etapas de recuperación económica y reconciliación política. Este plan de tres fases busca asegurar que el retorno a la democracia no sea efímero, sino que cuente con bases institucionales sólidas.

La conversación con Figuera refuerza la intención de alcanzar una salida negociada que incluya condiciones para elecciones libres y el regreso de los líderes políticos exiliados, especialmente María Corina Machado. Con este movimiento, Estados Unidos remarca que la prioridad es una transición ordenada que garantice la estabilidad a largo plazo en la región.