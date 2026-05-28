Washington golpea objetivos militares en Irán mientras la tregua pende de un hilo en el Estrecho de Ormuz

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 27 de mayo, 2026

En una operación militar ejecutada durante la madrugada del miércoles, las fuerzas de los Estados Unidos llevaron a cabo una serie de ataques tácticos dentro de territorio iraní con el objetivo de neutralizar amenazas directas contra la seguridad regional.

Según reveló un alto oficial de defensa a la agencia Reuters, la intervención se centró en una estación de control terrestre situada en Bandar Abbas y en la interceptación de drones de ataque que se encontraban en fase operativa cerca del Estrecho de Ormuz.

Este movimiento estratégico ocurre en un momento crítico de la diplomacia internacional, mientras se desarrollan negociaciones para poner fin a un conflicto que se ha extendido por tres meses y que ha desestabilizado los mercados energéticos globales desde su estallido el pasado 28 de febrero.

La administración ha calificado estas acciones como una respuesta necesaria para preservar el cese al fuego y garantizar la libre navegación en aguas internacionales.

Neutralización de drones y control de Bandar Abbas

La incursión aérea estadounidense logró derribar cuatro drones de ataque iraníes de "un solo uso" (suicidas) que representaban un peligro inminente para las embarcaciones en las inmediaciones del estrecho.

La operación impidió además el despliegue de una quinta unidad aérea al destruir la estación de control terrestre desde la cual se coordinaban los lanzamientos en la zona costera de Bandar Abbas.

"Estas acciones fueron medidas, puramente defensivas y con la intención de mantener el alto el fuego", afirmó la fuente oficial a Reuters, subrayando que la maniobra no busca una expansión de las hostilidades, sino la eliminación de vectores de ataque que violan los términos de la tregua.

Este incidente sucede a una serie de ataques defensivos realizados el lunes pasado, donde el Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) destruyó posiciones de lanzamiento de misiles y embarcaciones que intentaban sembrar minas en las rutas comerciales.

Firmeza presidencial frente al control de las rutas comerciales

El incremento de la actividad militar coincide con una postura política inflexible por parte de la Casa Blanca.

El presidente Donald Trump desestimó recientemente las versiones difundidas por medios estatales de Irán que sugerían un posible control compartido del Estrecho de Ormuz entre Teherán y el sultanato de Omán como parte de un futuro acuerdo de paz.

El mandatario fue enfático al declarar que dicha vía fluvial, vital para el tránsito de una quinta parte del petróleo mundial, permanecerá abierta y bajo vigilancia internacional.

La fragilidad de la tregua actual es evidente. Mientras Washington sostiene que sus intervenciones son de carácter estrictamente preventivo para proteger a sus fuerzas y a los buques mercantes, el régimen de Teherán ha denunciado estos ataques como una transgresión a la soberanía nacional y una violación de los compromisos de paz establecidos en abril.