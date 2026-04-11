EN VIVO | Estados Unidos e Irán definen el rumbo de la guerra en unas cruciales negociaciones de paz en Pakistán
Tanto Trump como las autoridades de la teocracia islámica han amenazado con reiniciar los ataques en el caso de que alguna de las dos partes violara algunas de las cláusulas acordadas en el cese al fuego.
Representantes de la Administración del presidente Donald Trump y del régimen de Irán iniciaron este sábado en la capital pakistaní de Islamabad las negociaciones de paz para ponerle punto y final a la guerra, luego de varias semanas en las que ambas naciones protagonizaron un fuerte choque bélico que ha dejado como resultado el bloqueo del Estrecho de Ormuz y la eliminación tanto del líder supremo como de altos mandos militares y políticos de la teocracia islámica.
Si bien Washington y Teherán acordaron el pasado martes un cese al fuego por dos semanas, las tensiones entre el gobierno estadunidense y la dictadura iraní permanecen, al punto en que tanto Trump como las autoridades de la teocracia islámica han amenazado con reiniciar los ataques en el caso de que alguna de las dos partes viole algunas de las cláusulas acordadas.
La Casa Blanca informó que las negociaciones con Irán ya están en curso
La televisión estatal de Irán afirmó durante la tarde de este sábado (hora local) que ya se han celebrado dos rondas de negociaciones entre las diferentes partes y que una tercera tendrá lugar o en horas de la noche o este domingo. Por su parte, la Casa Blanca detalló que las conversaciones con los representantes iraníes ya se encontraban "en curso".
Según informó la agencia de noticias AFP, una fuente pakistaní involucrada en las negociaciones informó bajo condición de anonimato que "las conversaciones avanzan en la dirección correcta" y que "El ambiente general es cordial".
La delegación estadounidense está encabezada por el vicepresidente JD Vance, quien está acompañado por el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno de Trump. Por su parte, Irán está representado por su presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, así como por el ministro de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi.