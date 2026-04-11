EN VIVO | Estados Unidos e Irán definen el rumbo de la guerra en unas cruciales negociaciones de paz en Pakistán

Publicado por Luis Francisco Orozco 11 de abril, 2026

Representantes de la Administración del presidente Donald Trump y del régimen de Irán iniciaron este sábado en la capital pakistaní de Islamabad las negociaciones de paz para ponerle punto y final a la guerra, luego de varias semanas en las que ambas naciones protagonizaron un fuerte choque bélico que ha dejado como resultado el bloqueo del Estrecho de Ormuz y la eliminación tanto del líder supremo como de altos mandos militares y políticos de la teocracia islámica.

Si bien Washington y Teherán acordaron el pasado martes un cese al fuego por dos semanas, las tensiones entre el gobierno estadunidense y la dictadura iraní permanecen, al punto en que tanto Trump como las autoridades de la teocracia islámica han amenazado con reiniciar los ataques en el caso de que alguna de las dos partes viole algunas de las cláusulas acordadas.