Trump ordena un bloqueo naval del estrecho de Ormuz

Donald Trump, compareciendo en la Casa Blanca el 6 de abril de 2026 AFP.

Publicado por Williams Perdomo 12 de abril, 2026

El presidente Donald Trump ordenó el domingo un bloqueo naval estadounidense del estrecho de Ormuz en respuesta a la negativa "inflexible" de Irán a renunciar a sus ambiciones nucleares durante las conversaciones de paz en Islamabad.

Si bien reconoció que las maratónicas negociaciones en Pakistán habían transcurrido "bien" y que "se habían acordado la mayoría de los puntos", Trump afirmó que Teherán se había negado a ceder en la cuestión de su programa nuclear.

"Con efecto inmediato, la Armada de los Estados Unidos, la mejor del mundo, comenzará el proceso de BLOQUEO de todos y cada uno de los barcos que intenten entrar o salir del Estrecho de Ormuz", dijo Trump en su plataforma Truth Social.

"¡Cualquier iraní que nos dispare, o que dispare contra embarcaciones pacíficas, será mandado al infierno!".

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, abandonó Pakistán sin un acuerdo tras las conversaciones mantenidas el fin de semana con un equipo encabezado por el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf; la reunión de más alto nivel entre ambas partes desde la revolución islámica de 1979.

La delegación de Teherán también incluyó al ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi.

"Nos vamos de aquí con una propuesta muy sencilla, un método de entendimiento que constituye nuestra oferta final y la mejor. Veremos si los iraníes la aceptan", declaró Vance a los periodistas.

En dos extensas publicaciones en Truth Social, Trump criticó duramente a Irán por prometer abrir el estrecho de Ormuz, una vía marítima estratégica por la que pasa una quinta parte del petróleo crudo mundial, y por no cumplir su promesa "a sabiendas".

«Dicen que colocaron minas en el agua, a pesar de que toda su Armada, y la mayoría de sus buques minadores, han sido completamente destruidos. Puede que lo hayan hecho, pero ¿qué armador querría correr ese riesgo?», dijo Trump.