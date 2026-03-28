La vicepresidente del CPAC Mercedes Schlapp en Voz News: “Marco Rubio ha estado planificando la libertad de Cuba por mucho tiempo”

Publicado por Luis Francisco Orozco 28 de marzo, 2026

En el noticiero de Voz News, la periodista y directora ejecutiva Karina Yapor entrevistó a la vicepresidente del CPAC Mercedes Schlapp, con quien conversó sobre diversos temas entre los cuales estuvo incluido la actual situación que se vive en la isla de Cuba, con especial énfasis en las negociaciones que se estarían llevando a cabo entre la Administración del presidente Donald Trump con la dictadura comunista para materializar un cambio de régimen.

“El presidente Trump es el único que puede lograr la libertad en Cuba, él está trabajando de manera cercana con el secretario de Estado Marco Rubio, quien ha estado planificando esto por mucho tiempo. […] Creo que los republicanos y el presidente Trump tienen que enfocarse en el voto latino, lo lograron en las elecciones. […] Estados Unidos necesita fuertes aliados y necesitamos poder tener éxito en Latinoamérica para que no quede en las manos del régimen comunista de China”, dijo Schlapp.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.