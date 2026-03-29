Encuesta anual de CPAC: Rubio crece con fuerza y se acerca a Vance

Publicado por Joaquín Núñez 29 de marzo, 2026

JD Vance ganó la encuesta anual de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC). El vicepresidente fue la primera opción entre los asistentes para ser el nominado presidencial republicano en 2028, seguido de cerca por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien mejoró considerablemente sus números en comparación con 2025.

Entre los más de 1.600 asistentes a CPAC que participaron en la encuesta, Vance salió primero con el 53%, seguido de Rubio con el 35%. Los números de la encuesta arrojaron que ni el Partido Republicano ni el movimiento MAGA tienen un sucesor claro para Donald Trump en 2028.

Dejando de lado al vicepresidente y al secretario de Estado, ningún otro candidato obtuvo más del 2% de los votos.

Además, el resultado mostró un fuerte crecimiento para Rubio. En el CPAC de 2025, celebrado en Oxon Hill, Maryland, el vicepresidente lideró cómodamente la encuesta con el 61% de los votos, seguido por el 12% de Steve Bannon y el 7% del gobernador de Florida, Ron DeSantis. En aquel momento, el secretario de Estado obtuvo solo el 3% de los votos.

La encuesta de CPAC es una votación informal que se realiza año a año en la conferencia conservadora más grande del país. Si bien la votación no representa al Partido Republicano, a lo largo de los años ha sido útil para leer al electorado conservador antes de las elecciones presidenciales.

Sin embargo, quien ganó la encuesta no siempre se convirtió en el próximo nominado republicano. Por ejemplo, antes de la aparición de Trump en la política republicana, el senador Rand Paul lideró las preferencias de CPAC en 2014 y 2015.