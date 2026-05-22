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RDC: la OMS eleva a "muy alto" el riesgo de la epidemia de ébola con 177 muertes sospechosas

La Organización Mundial de la Slud mantiene el riesgo como "alto" a nivel regional y "bajo" a nivel mundial. En Uganda, país vecino, la situación es estable, con solo dos casos confirmados y una muerte reportada.

Los mecanismos sanitarios en África tratan de controlar el nuevo brote de ébola (Archivo)

Los mecanismos sanitarios en África tratan de controlar el nuevo brote de ébola (Archivo)AFP.

Carlos Dominguez
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Carlos Dominguez

La Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió este viernes elevar el nivel de riesgo de la epidemia de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) de "alto" a "muy alto", su máxima categoría a nivel nacional.

El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que la epidemia “se propaga rápidamente” en el país africano. Hasta el momento se han confirmado 82 casos y siete muertes, aunque las autoridades investigan cerca de 750 casos sospechosos y 177 muertes sospechosas.

La OMS mantiene el riesgo como "alto" a nivel regional y "bajo" a nivel mundial. En Uganda, país vecino, la situación es estable, con solo dos casos confirmados y una muerte reportada.

El brote se expande en zona de guerra entre el Ejército y el M23

La enfermedad se concentra principalmente en las provincias de Kivu del Norte y Kivu del Sur, una zona complicada por el conflicto armado, ya que la línea del frente entre el Ejército congoleño y el grupo rebelde M23, apoyado por Ruanda, divide la región. Según informó AFP, esta situación ha generado serias dificultades para la respuesta sanitaria, llegando a provocar escenas de caos especialmente en la provincia de Ituri, donde se encuentra el principal foco.

Sin vacuna contra la cepa Bundibugyo

El ébola provoca una fiebre hemorrágica grave y puede ser mortal. Aunque ha causado más de 15.000 muertes en África en los últimos 50 años, es menos contagioso que enfermedades como el covid-19 o el sarampión

Actualmente no existe una vacuna ni un tratamiento autorizado contra la cepa Bundibugyo, responsable de este brote. Por ello, las autoridades sanitarias se centran en medidas de contención, como el aislamiento de casos y la detección temprana.

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