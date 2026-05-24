La creciente influencia de la religión en el Gobierno y en la vida pública

Publicado por Israel Duro 24 de mayo, 2026

Las numerosas imágenes de Donald Trump rezando con los miembros de su Gabinete, o bien siendo bendecido por pastores no son una mera foto vacía. Detrás se encuentra una realidad, el creciente peso de la religión en la política y la vida pública, que una encuesta de Pew Research ha sacado a la luz.

De acuerdo con el citado sondeo, un 37% de los estadounidenses cree que la religión está aumentando su influencia en la Administración y en la vida Pública. A pesar de que la gran mayoría (61%) sigue considerando que está perdiendo fuerza, el incremento entre quienes consideran que crece es de un impresionante 19% en apenas dos años, volviendo a los niveles hace casi 25 años (2002).

Una imagen que viene a refrendar el renacer espiritual que se está viviendo a escala mundial, y en Estados Unidos en particular, con un importante número de personas volviendo a la fe y un incremento de la asistencia a oficios o ceremonias religiosas. Un fenómeno, además, que tiene como protagonistas a los jóvenes en especial.

Crece el número de quienes considera que el aumento de peso de la religión es positivo

El estudio también desvela que "la mayoría de las personas que consideran que la influencia de la religión está aumentando lo ven como algo positivo. En general, el 55 % de los adultos estadounidenses tiene una opinión positiva sobre el papel de la religión en la vida del país: o bien afirman que la influencia de la religión está aumentando y que eso es algo positivo (21 %), o bien sostienen que su influencia está disminuyendo y que eso es algo negativo (34 %)".

No obstante, y pese al incremento de la visión positiva de la religión en la vida pública, "a la mayoría de los estadounidenses les incomoda la idea de que las iglesias se involucren directamente en la política". Así, una abrumador 79% asegura que "las iglesias y otros lugares de culto no deberían apoyar a candidatos en las elecciones".

Además, "dos tercios opinan que las iglesias y otros lugares de culto deberían mantenerse al margen de los asuntos políticos, en lugar de expresar sus opiniones sobre cuestiones sociales y políticas cotidianas". En este último apartado, sin embargo, se ve un incremento entre las personas que ven bien que los líderes religiosos hablen sobre estos temas en los últimos años.

¿Debe ser el cristianismo la religión oficial de EEUU?

La encuesta también preguntó sobre la relación entre la religión y la nación. En este sentido, subieron hasta el 17% quienes consideran que EEUU debe adoptar el cristianismo como religión oficial. Esto supone una subida de 4 puntos desde el 13% de 2024.

De hecho, incluso entre la mayoría que no está de acuerdo con ese supuesto, el 43% apunta que el Gobierno debería promover valores morales cristianos, cinco puntos por encima que quienes creen que la fe en Cristo no debería ser oficial ni deberían promoverse sus enseñanzas desde la Administración.

Por su fe los conocerás: diferencias entre republicanos y demócratas

El estudio también descubrió las diferencias de criterio sobre la religión de acuerdo con el partido al que se vota. No obstante, sí coinciden en algo: "un porcentaje creciente de republicanos y demócratas creen que la religión está ganando influencia en la vida estadounidense: el 43% de los republicanos lo dicen ahora (28 puntos porcentuales más desde 2024) junto con el 34% de los demócratas (14 puntos más)".

A partir de ahí, "el 75% de los republicanos e independientes que se inclinan por el GOP expresan una opinión positiva de la influencia de la religión en la vida estadounidense. Esto es casi el doble de lo que opinan los demócratas y los que se inclinan por el Partido Demócrata (38%). En la actualidad, los demócratas son casi tan propensos a expresar una opinión negativa del papel de la religión en la sociedad (37%) como a expresar una opinión positiva (38%)".