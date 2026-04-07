El régimen y la oposición venezolana exploran una cooperación sin precedentes para proteger activos en EE.UU.
Los activos venezolanos en Estados Unidos están controlados por la oposición venezolana desde 2019.
El gobierno interino de Delcy Rodríguez y un sector de la oposición venezolana buscan coordinar la defensa legal de los activos petroleros del país en Estados Unidos.
Según Reuters, los abogados del Gobierno interino y de la Asamblea Nacional de mayoría opositora elegida en 2015 pidieron el lunes a la jueza de primera instancia Sarah Netburn, con sede en Manhattan (Nueva York), que "suspenda por 45 días" un caso en el que los acreedores buscan embargar fondos vinculados a Petróleos de Venezuela (PDVSA), "mientras determinan quién representará los intereses de Venezuela" en los tribunales de EE.UU.
Esta sorprendente e inédita apelación se produce después de que Washington reconociera oficialmente a Rodríguez como líder interina de Venezuela a mediados de marzo y de que la semana pasada levantara las sanciones económicas que le había impuesto la Oficina de Control de Activos Extranjeros. Ambas decisiones permiten a la dirigente chavista operar con mayor libertad junto a empresas e inversores estadounidenses.
La carta enviada a Netburn apunta a una "posible cooperación"entre el Gobierno de Rodríguez y la oposición para salvaguardar de los acreedores los activos venezolanos en suelo estadounidense, entre ellos la refinadora y comercializadora de petróleo CITGO, con sede en Houston y propiedad de PDVSA.
Los activos venezolanos en Estados Unidos están controlados por la oposición venezolana desde 2019, incluida CITGO, cuando la primera administración de Donald Trump impuso sanciones a PDVSA e impulsó otros mecanismos para forzar la salida de Nicolás Maduro del poder en el país sudamericano.
Netburn acogió la solicitud de suspender el caso este lunes 6 de abril. El juez había pedido a las partes en litigio que aclararan quién tiene autoridad para representar a Venezuela ante los tribunales estadounidenses, tras el reconocimiento de Rodríguez como jefe de Estado interino.
Los abogados del Gobierno y de la oposición, explica Reuters, deben informarle antes del 21 de mayo sobre la selección de un abogado que represente permanentemente los intereses de Venezuela.
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