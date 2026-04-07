El régimen y la oposición venezolana exploran una cooperación sin precedentes para proteger activos en EE.UU.

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 6 de abril, 2026

El gobierno interino de Delcy Rodríguez y un sector de la oposición venezolana buscan coordinar la defensa legal de los activos petroleros del país en Estados Unidos.

Según Reuters, los abogados del Gobierno interino y de la Asamblea Nacional de mayoría opositora elegida en 2015 pidieron el lunes a la jueza de primera instancia Sarah Netburn, con sede en Manhattan (Nueva York), que "suspenda por 45 días" un caso en el que los acreedores buscan embargar fondos vinculados a Petróleos de Venezuela (PDVSA), "mientras determinan quién representará los intereses de Venezuela" en los tribunales de EE.UU.

Esta sorprendente e inédita apelación se produce después de que Washington reconociera oficialmente a Rodríguez como líder interina de Venezuela a mediados de marzo y de que la semana pasada levantara las sanciones económicas que le había impuesto la Oficina de Control de Activos Extranjeros. Ambas decisiones permiten a la dirigente chavista operar con mayor libertad junto a empresas e inversores estadounidenses.

La carta enviada a Netburn apunta a una "posible cooperación"entre el Gobierno de Rodríguez y la oposición para salvaguardar de los acreedores los activos venezolanos en suelo estadounidense, entre ellos la refinadora y comercializadora de petróleo CITGO, con sede en Houston y propiedad de PDVSA.

Los activos venezolanos en Estados Unidos están controlados por la oposición venezolana desde 2019, incluida CITGO, cuando la primera administración de Donald Trump impuso sanciones a PDVSA e impulsó otros mecanismos para forzar la salida de Nicolás Maduro del poder en el país sudamericano.

Netburn acogió la solicitud de suspender el caso este lunes 6 de abril. El juez había pedido a las partes en litigio que aclararan quién tiene autoridad para representar a Venezuela ante los tribunales estadounidenses, tras el reconocimiento de Rodríguez como jefe de Estado interino.

Los abogados del Gobierno y de la oposición, explica Reuters, deben informarle antes del 21 de mayo sobre la selección de un abogado que represente permanentemente los intereses de Venezuela.