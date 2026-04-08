Turismo ideológico en La Habana: Congresistas demócratas actúan como portavoces de la dictadura cubana

Cuba atraviesa una de las peores crisis en su historia moderna AFP

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 7 de abril, 2026

Mientras la administración de Donald Trump mantiene una política de máxima presión para asfixiar las finanzas del comunismo en la región, los representantes demócratas Pramila Jayapal (Washington) y Jonathan Jackson (Illinois) desataron una fuerte polémica tras concluir una visita de cinco días a Cuba.

Lejos de exigir libertades civiles o la liberación de presos políticos, los legisladores se dedicaron a hacer eco de la narrativa oficial del régimen de Miguel Díaz-Canel, calificando las sanciones estadounidenses como un "castigo colectivo".

Durante su estancia, los congresistas sostuvieron encuentros de alto nivel con la cúpula castrista, incluyendo al propio Díaz-Canel y al canciller Bruno Rodríguez.

Jayapal y Jackson dirigieron sus críticas hacia Washington, tildando de “ilegal” el cerco energético impuesto por la Casa Blanca tras el colapso del régimen de Maduro en Venezuela, según AFP. Los legisladores aseguraron que la política exterior de los Estados Unidos equivale a un “bombardeo económico” contra la infraestructura de la isla.

La retórica de los congresistas demócratas contrasta drásticamente con la estrategia de seguridad nacional de la administración Trump. El cerco petrolero, implementado en enero, tiene como objetivo cortar el flujo de recursos que sostiene al aparato represivo cubano.

La reacción de la bancada republicana no se hizo esperar. La congresista María Elvira Salazar calificó, en una publicación en X, de "vergonzoso" que miembros del Congreso estadounidense viajen a La Habana para servir de altavoz a la propaganda dictatorial.

"Seamos claros: Estados Unidos no es responsable del colapso de Cuba. Lo son décadas de políticas comunistas fallidas y corruptas", dijo.

“En lugar de posar para fotos, deberían colaborar con nosotros para exigir responsabilidades al régimen e impulsar un cambio real en la isla, basado en la libertad, la democracia y la fortaleza estadounidense”, agregó Salazar.

A su regreso a Washington, Jayapal y Jackson anunciaron que presentarán un informe para intentar levantar las sanciones.

Sin embargo, en un Capitolio donde la postura frente a los regímenes del eje totalitario se ha endurecido bajo el liderazgo de Trump, sus esfuerzos parecen destinados a chocar contra un muro de realidad geopolítica: la Casa Blanca no parece dispuesta a rescatar financieramente a una dictadura que sigue siendo el principal desestabilizador de la región.