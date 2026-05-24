Trump gana terreno en la disputa con el Senado ante la salida de la vieja guardia

Publicado por Just The News | Ben Whedon 24 de mayo, 2026

El presidente Donald Trump parece bien posicionado para romper la vieja guardia de los republicanos del Senado en la creciente disputa sobre las prioridades legislativas - a medida que los aliados clave del líder de la mayoría del Senado John Thune se retiran o posiblemente pierden las primarias.

Durante meses, el Senado se ha enfrentado a una considerable presión por parte de Trump y sus aliados para aprobar la Save America Act, un marquista proyecto de ley de identificación de votantes, una propuesta que Thune y los principales líderes de la conferencia han rechazado. Thune también ha mantenido a la parlamentaria del Senado Elizabeth MacDonough, a quien Trump quiere destituir porque no ha permitido que partes clave de la agenda del presidente pasen por la llamada "reconciliación", el proceso acelerado de la cámara esencial para los proyectos de ley relacionados con el gasto y el presupuesto.

Aunque Trump ha tratado de fomentar la cooperación con el Senado, su paciencia parece haber llegado al límite en las últimas semanas y la Casa Blanca prácticamente ha declarado la guerra a la cámara alta, metiéndose de lleno en las primarias para derrotar a aliados clave de Thune y aumentando la presión pública sobre la cámara para que se alinee.

El presidente lleva mucho tiempo luchando para azotar a los republicanos del Senado, la mayoría de los cuales llevan en el cargo desde antes de su carrera presidencial de 2016. A lo largo de su carrera, sin embargo, normalmente ha tratado de fomentar las buenas relaciones con los legisladores del Senado y se ha mostrado reacio a pedir su destitución directamente. Ahora ya no.

Primeras salvas



En las primarias del Partido Republicano en el Senado de Luisiana y Texas, Trump se posicionó directamente en desacuerdo con Thune, un republicano de Dakota del Sur, al respaldar a los aspirantes a las primarias a los titulares que llevan mucho tiempo en el cargo y aliados del líder de la mayoría.

En Luisiana, Trump logró con éxito desbancar al senador Bill Cassidy a principios de mes. Cassidy fue uno de los varios senadores republicanos que votaron a favor de condenar a Trump en su segundo juicio político tras los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio. Perdió las primarias tras quedar tercero frente a la representante republicana Julia Letlow, respaldada por Trump, y el tesorero estatal John Fleming.

En Texas, Trump ha apoyado al fiscal general del estado, Ken Paxton contra el actual senador John Cornyn, uno de los candidatos más votados en las primarias. John Cornyn, uno de los líderes republicanos más veteranos. Las encuestas sugieren Paxton podría ganar la segunda vuelta del martes por hasta 20 puntos.

Aunque logró el primer puesto en las primarias iniciales, Cornyn no pudo evitar una segunda vuelta contra Paxton. Sin el representante Wesley Hunt en la contienda, Paxton ha conseguido una considerable ventaja sobre su oponente titular. En un principio, Trump declaró que daría su apoyo en la segunda vuelta y pediría al que no lo recibiera que abandonara.

Muchos observadores dedujeron que Trump probablemente planeaba respaldar a Cornyn, aunque ese respaldo no se materializó.

En cambio, Paxton ofreció abandonar si Cornyn, uno de los principales líderes de la conferencia, conseguía la aprobación de la ley SAVE, el proyecto de identificación de votantes que es una de las prioridades legislativas de Trump. Cornyn no pudo hacerlo, y Trump acabó dando su apoyo a Paxton, lo que provocó la indignación de los líderes del Senado.

Aislamiento de Thune



La retirada de cuatro republicanos anteriores a 2016 y la posible destitución de otros dos cambiará probablemente de forma decisiva el equilibrio de poder en la conferencia del Senado.

El senador por Kentucky Mitch McConnell, antiguo líder de la mayoría del Senado, no se presenta a la reelección, y es probable que le sustituya el representante Andy Barr, republicano por Kentucky y apoyado por Trump. Además, los senadores. Thom Tillis, de Carolina del Norte; Joni Ernst, de Iowa; y Steve Daines, de Montana, se retiran.

Si Cornyn pierde, está casi garantizado que la conferencia republicana será más pro-Trump en enero de 2027. Suponiendo que todos los titulares restantes ganen la reelección, el número de senadores republicanos anteriores a 2016 se reducirá de 28 a 22, pero podría caer aún más en caso de una derrota del GOP en la que los demócratas eliminen a los senadores republicanos Susan Collins, Maine; Dan Sullivan, Alaska; y Pete Ricketts, Nebraska.

De los republicanos que asumieron el cargo después de las elecciones de 2016 o más tarde, solo se espera que el senador Jon Husted, republicano de Ohio, se enfrente a una carrera competitiva.

En un escenario de baño de sangre, en el que el GOP pierde todas las carreras competitivas al Senado, los republicanos anteriores a 2016 se reducirían a 19 de los 49 miembros de la conferencia. En el mejor de los casos para los republicanos y la vieja guardia, los republicanos anteriores a 2016 serían 23 de 55, si Cornyn sobrevive.

En un escenario improbable en el que solo sobrevivan los titulares anteriores a 2016 y el GOP no gane ninguna de las otras contiendas competitivas, el GOP anterior a 2016 ascendería a 23 de 51 senadores y seguiría estando en minoría.

En otras palabras, es casi imposible que los republicanos elegidos antes de 2016 sean mayoría en la conferencia tras las elecciones de mitad de mandato. Eso podría significar un desastre para Thune, que perdería a dos de sus principales lugartenientes y se enfrentaría a una mayoría de su conferencia probablemente más alineada con las prioridades legislativas de Trump que con las suyas.

El pantano contraataca



Los líderes del Senado no se toman a broma las intervenciones del presidente, y Thune ya ha pospuesto una votación sobre la financiación del ICE y la Patrulla Fronteriza por la creación por parte del DOJ de Trump de un "fondo antiarmas" para compensar a los aliados de Trump que sufrieron persecución política bajo el DOJ de Biden, en una aparente reprimenda al presidente.

Los senadores salientes y destituidos, además, ya han empezado a hacer votos de protesta y a romper con el partido de salida. Cassidy, por ejemplo, rompió filas para votar con los demócratas sobre una resolución de poderes de guerra, poco después de perder sus primarias.

Trump parece consciente de que los iracundos moderados del Senado podrían causar estragos en la cámara durante el resto del año, y parece dispuesto a aceptar ese resultado en nombre de una mejor cámara alta republicana en el futuro.

En referencia a Tillis el viernes, Trump dijo: "Puede divertirse todo lo que quiera durante unos meses, con algunos de sus amigos RINO, jodiendo al Partido Republicano. Al final, sólo se hará más grande, y mejor, y más fuerte, ¡¡¡que nunca!!!".

Lo que Trump quiere en realidad



En la actualidad, las principales prioridades legislativas de Trump incluyen la ley Save y el proyecto de ley de reconciliación para financiar el ICE y la Patrulla Fronteriza. Este último punto se originó como una forma de poner fin al cierre récord del Departamento de Seguridad Nacional.

Aunque el ICE y la Patrulla Fronteriza recibieron financiación hasta el final del mandato de Trump a través de la ley One Big, Beautiful Bill, los demócratas lograron mantener la financiación adicional para esas agencias fuera del proyecto de ley de asignaciones normales, y los republicanos han tratado de utilizar el proceso de reconciliación para aprobar la financiación sin el apoyo demócrata..

Gran parte de la presión pública de Trump sobre Thune ha sido abogar por la reforma del filibusterismo o el despido del parlamentario del Senado, que revisa qué temas legislativos pueden pasar por el proceso de reconciliación.

Pero esos cargos son en gran medida un medio para el fin mayor de aprobar sus prioridades clave, que Trump dejó claro en un mensaje al Senado el viernes, diciendo: "¡Dejen de jugar y APRUEBEN LA LEY SAVE AMERICA!".