“No escuchen a los perdedores”: Trump defiende el acuerdo con Irán y promete que no hará un mal trato como Obama

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 24 de mayo, 2026

El presidente Donald Trump defendió la estrategia de su administración ante un inminente acuerdo de paz con Irán, asegurando que cualquier resolución que se adopte formalmente será sólida y velará por los intereses estratégicos de la nación.

A través de un pronunciamiento emitido este domingo en su plataforma Truth Social, el mandatario norteamericano salió al paso de los cuestionamientos políticos y desmarcó sus gestiones diplomáticas del pacto nuclear alcanzado durante el gobierno de Barack Obama.

“Si hago un trato con Irán, será uno bueno y adecuado, no como el que hizo Obama, que le dio a Irán enormes cantidades de EFECTIVO, y un camino claro y abierto hacia un arma nuclear”, aseguró el jefe de Estado.

El presidente recalcó que el borrador actual del acuerdo busca el desmantelamiento real del programa atómico del régimen islámico sin recurrir a concesiones económicas perjudiciales.

Las condiciones de la Casa Blanca en la mesa de negociación

Pese a que las conversaciones formales continúan desarrollándose de manera reservada, diversos reportes de medios estadounidenses señalan que los términos preliminares contemplan un compromiso por parte de Teherán para deshacerse de sus reservas de uranio altamente enriquecido.

A cambio, Washington levantaría el bloqueo naval sobre los puertos del país islámico. La administración Trump también exige la apertura total del Estrecho de Ormuz y la eliminación de cualquier arancel o peaje a las embarcaciones internacionales que transitan por la vía marítima.

Las restricciones de tránsito en Ormuz, impuestas por el ejército iraní tras las operaciones militares conjuntas de Estados Unidos e Israel a finales de febrero, han desestabilizado el mercado energético global.

Según datos de la asociación automovilística AAA, los precios de la gasolina en territorio estadounidense sufrieron un incremento notable, escalando de un promedio inferior a los 3 dólares por galón antes del inicio de las hostilidades a más de 4.50 dólares este domingo.

Asimismo, la intensidad del conflicto antes del alto el fuego de abril dejó un saldo de 1701 civiles fallecidos en la nación persa, de acuerdo con registros de organizaciones de derechos humanos.

Ante la expectativa general, Trump pidió prudencia y solicitó no prestar atención a quienes critican las negociaciones sin conocer los pormenores del texto legal.

“Nuestro trato es el opuesto exacto [al de Obama], pero nadie lo ha visto ni sabe qué es. Ni siquiera está completamente negociado todavía”, añadió el gobernante, precisando además que dio instrucciones directas a sus representantes de no precipitar la firma del documento debido a que el tiempo juega a favor de la posición de fuerza de Washington.

Por tanto, pidió ignorar los cuestionamientos externos manifestando: “Así que no escuchen a los perdedores, que critican algo de lo que no saben nada”.

Debate en el Capitolio y la doctrina de máxima presión

Los detalles trascendidos sobre las mesas de diálogo han generado posturas encontradas dentro del Capitolio.

El senador Thom Tillis expresó sus reservas respecto al mecanismo de aprobación, señalando que cualquier tratado con el régimen de Teherán que eluda el proceso de ratificación formal por parte del Congreso podría estar destinado al fracaso.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, desde la India, se mostró optimista sobre la posibilidad de anunciar un desenlace favorable en el corto plazo.

El jefe de la diplomacia norteamericana puntualizó que la negociación abordará de forma satisfactoria los requerimientos del presidente Trump sobre la seguridad en el Estrecho de Ormuz e iniciará un proceso definitivo para disipar la amenaza de una potencia atómica en la región.