Riquelme presenta su candidatura a las elecciones del Real Madrid

Publicado por Williams Perdomo 24 de mayo, 2026

El empresario español Enrique Riquelme confirmó el sábado que se presentará como candidato contra Florentino Pérez en las elecciones presidenciales del Real Madrid, al presentar formalmente su candidatura.

"Hoy es un día muy importante para el Real Madrid: después de 20 años, la gente va a poder votar", dijo Riquelme al salir de las oficinas del club tras haber presentado la documentación.

Pérez ha estado al mando desde 2009 sin que nadie se hubiera postulado contra él hasta ahora.

Si la junta electoral del Real Madrid acepta como válida la candidatura de Riquelme, comenzará el periodo de campaña y se prevé que las elecciones se celebren aproximadamente dos semanas después.

Riquelme, de 37 años, empresario del sector de las energías renovables, ha actuado con rapidez después de que Pérez convocara inesperadamente elecciones el 12 de mayo, lo que dio pie a un breve plazo para que los candidatos se presentaran.

Riquelme, presidente del grupo de agua y energía Cox, es la primera persona que se presenta a las elecciones contra el magnate de la construcción Pérez desde 2004.

Pérez, de 79 años, fue elegido presidente del Real Madrid por primera vez en el año 2000, periodo durante el cual supervisó la era de los Galácticos antes de dimitir en 2006.

Regresó en 2009, cuando era el único candidato, y fue reelegido sin oposición en 2013, 2017, 2021 y 2025.