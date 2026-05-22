EN VIVO | Rubio dice que la decepción de Trump con la OTAN por Irán debe ser "abordada"
En las últimas horas, las negociaciones para poner fin a la guerra en Irán muestran avances parciales pero siguen rodeadas de tensión. El secretario de Estado, Marco Rubio, señaló que hay "algunos buenos signos", pero que no quiere ser "excesivamente optimista" con respecto a las conversaciones mediadas por Pakistán, mientras el régimen iraní analiza la última propuesta estadounidense sobre su programa nuclear y el control del Estrecho de Ormuz. Sin embargo, persisten desacuerdos clave: Irán intenta imponer un sistema de peajes en el estrecho, algo que Washington ha calificado de "inaceptable".
El presidente Trump ha mantenido un tono mixto: por un lado, afirmó que las negociaciones están en las "etapas finales" y que pospuso un ataque planeado a petición de países del Golfo; por otro, advirtió que todas las opciones militares siguen sobre la mesa y que EEUU está listo para actuar si no se alcanza un acuerdo aceptable. Los republicanos en la Cámara de Representantes cancelaron una votación sobre poderes de guerra para evitar limitar a Trump, lo que refleja divisiones internas en Washington.
Las horas corresponden al horario del Este (ET).
El petróleo y las bolsas suben mientras los inversores evalúan las perspectivas de paz
Las acciones europeas registraron sólidas subidas a mediodía, después de que Asia cerrara la semana al alza. Los precios mundiales del petróleo subieron alrededor de un dos por ciento y el dólar avanzó frente a sus principales rivales.
- Petróleo Brent (Mar del Norte): SUBE un 2,4% a 105,07 dólares por barril
- West Texas Intermediate: SUBE un 1,8% a 98,13 dólares por barril
- Londres - FTSE 100: SUBE un 0,3% a 10.475,12 puntos
- París - CAC 40: SUBE un 0,3% a 8.112,65 puntos
- Fráncfort - DAX 30: SUBE un 0,7% a 24.772,74 puntos
- Tokio - Nikkei 225: SUBE un 2,7% a 63.339,07 puntos (cierre)
- Hong Kong - Hang Seng: SUBE un 0,9% a 25.606,03 puntos (cierre)
- Shanghái - Composite: SUBE un 0,9% a 4.112,90 puntos (cierre)
- Nueva York - Dow Jones: SUBE un 0,6% a 50.285,66 puntos (cierre)
- Euro/dólar: BAJA a 1,1598 (frente a 1,1622 del jueves)
- Libra/dólar: BAJA a 1,3422 (frente a 1,3439)
- Dólar/yen: SUBE a 159,12 (frente a 158,91)
- Euro/libra: BAJA a 86,42 (frente a 86,48 peniques)
Emiratos ve un “50-50” de acuerdo EEUU-Irán sobre Ormuz
Un alto cargo de Emiratos Árabes Unidos dijo este viernes que existe "un 50%" de opciones de que Estados Unidos e Irán alcancen un acuerdo que permita reabrir el Estrecho de Ormuz.
Los dirigentes iraníes "perdieron muchas ocasiones estos últimos años por una tendencia a sobrevalorar sus cartas", comentó Anwar Gargash, alto consejero del presidente emiratí Tamim bin Hamad Al Thani, en Praga, en el marco de la conferencia sobre seguridad Globsec.
"Espero que no vuelvan a empezar esta vez", añadió el emiratí, cuyo país, rico en petróleo, alberga instalaciones militares estadounidenses.
Rubio dice que la decepción de Trump con la OTAN por Irán debe ser "abordada"
El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo el viernes que la “decepción” del presidente Donald Trump con los aliados de Estados Unidos por la falta de apoyo en la guerra con Irán tendría que ser “abordada”.
“Las opiniones del presidente, francamente, su decepción con algunos de nuestros aliados de la OTAN y su respuesta a nuestras operaciones en Oriente Medio —están bien documentadas—, eso tendrá que ser abordado; no se resolverá ni se abordará hoy”, dijo Rubio antes de reunirse con sus homólogos de la alianza en Suecia.