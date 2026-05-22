EN VIVO | Rubio dice que la decepción de Trump con la OTAN por Irán debe ser "abordada"

Un A-10 Thunderbolt - Imagen de ArchivoAFP PHOTO / SENIOR AIRMAN DANIELLE CARMICHAEL / US AIR FORCE

Publicado por Carlos Dominguez 22 de mayo, 2026

En las últimas horas, las negociaciones para poner fin a la guerra en Irán muestran avances parciales pero siguen rodeadas de tensión. El secretario de Estado, Marco Rubio, señaló que hay "algunos buenos signos", pero que no quiere ser "excesivamente optimista" con respecto a las conversaciones mediadas por Pakistán, mientras el régimen iraní analiza la última propuesta estadounidense sobre su programa nuclear y el control del Estrecho de Ormuz. Sin embargo, persisten desacuerdos clave: Irán intenta imponer un sistema de peajes en el estrecho, algo que Washington ha calificado de "inaceptable".

El presidente Trump ha mantenido un tono mixto: por un lado, afirmó que las negociaciones están en las "etapas finales" y que pospuso un ataque planeado a petición de países del Golfo; por otro, advirtió que todas las opciones militares siguen sobre la mesa y que EEUU está listo para actuar si no se alcanza un acuerdo aceptable. Los republicanos en la Cámara de Representantes cancelaron una votación sobre poderes de guerra para evitar limitar a Trump, lo que refleja divisiones internas en Washington.

Las horas corresponden al horario del Este (ET).

07:29 am El petróleo y las bolsas suben mientras los inversores evalúan las perspectivas de paz 15:25 22/05/2026 15:30 22/05/2026 Oriente Medio, al tiempo que también observaban resultados empresariales mixtos y algunos datos económicos positivos.



Las acciones europeas registraron sólidas subidas a mediodía, después de que Asia cerrara la semana al alza. Los precios mundiales del petróleo subieron alrededor de un dos por ciento y el dólar avanzó frente a sus principales rivales.

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Petróleo Brent (Mar del Norte): SUBE un 2,4% a 105,07 dólares por barril

West Texas Intermediate : SUBE un 1,8% a 98,13 dólares por barril

Londres - FTSE 100: SUBE un 0,3% a 10.475,12 puntos

París - CAC 40: SUBE un 0,3% a 8.112,65 puntos

Fráncfort - DAX 30: SUBE un 0,7% a 24.772,74 puntos

Tokio - Nikkei 225: SUBE un 2,7% a 63.339,07 puntos (cierre)

Hong Kong - Hang Seng: SUBE un 0,9% a 25.606,03 puntos (cierre)

Shanghái - Composite : SUBE un 0,9% a 4.112,90 puntos (cierre)

Nueva York - Dow Jones : SUBE un 0,6% a 50.285,66 puntos (cierre)

Euro/dólar : BAJA a 1,1598 (frente a 1,1622 del jueves)

Libra/dólar : BAJA a 1,3422 (frente a 1,3439)

Dólar/yen : SUBE a 159,12 (frente a 158,91)

Euro/libra: BAJA a 86,42 (frente a 86,48 peniques) Los precios del petróleo y las bolsas se dispararon este viernes mientras los operadores seguían las noticias sobre las posibilidades de paz en, al tiempo que también observaban resultados empresariales mixtos y algunos datos económicos positivos.Las acciones europeas registraron sólidas subidas a mediodía, después de quecerrara la semana al alza. Los precios mundiales del petróleo subieron alrededor de un dos por ciento y el dólar avanzó frente a sus principales rivales.

05:32 am Emiratos ve un “50-50” de acuerdo EEUU-Irán sobre Ormuz 15:02 22/05/2026 15:30 22/05/2026 Un alto cargo de Emiratos Árabes Unidos dijo este viernes que existe "un 50%" de opciones de que Estados Unidos e Irán alcancen un acuerdo que permita reabrir el Estrecho de Ormuz.



Los dirigentes iraníes "perdieron muchas ocasiones estos últimos años por una tendencia a sobrevalorar sus cartas", comentó Anwar Gargash, alto consejero del presidente emiratí Tamim bin Hamad Al Thani, en Praga, en el marco de la conferencia sobre seguridad Globsec.



"Espero que no vuelvan a empezar esta vez", añadió el emiratí, cuyo país, rico en petróleo, alberga instalaciones militares estadounidenses.