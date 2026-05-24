Trump afirma que Estados Unidos no se apresurará a llegar a un acuerdo con Irán

Publicado por Williams Perdomo 24 de mayo, 2026

El presidente Donald Trump dijo el domingo que les había dicho a los negociadores estadounidenses que "no se apresuraran a llegar a un acuerdo" con Irán, en medio de la expectativa de que un acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente estuviera cerca.

"Las negociaciones están avanzando de manera ordenada y constructiva, y he informado a mis representantes que no se precipiten a llegar a un acuerdo, ya que el tiempo está de nuestro lado", escribió Trump en su cuenta de Truth Social.

"El bloqueo permanecerá en pleno vigor y efecto hasta que se alcance, certifique y firme un acuerdo."

Los comentarios del presidente se conocieron después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que era posible que el domingo se anunciara un acuerdo con Irán que pusiera fin formalmente a la guerra en Oriente Medio, e insistió en que se había alcanzado los objetivos.

"Creo que existe la posibilidad de que en las próximas horas el mundo reciba buenas noticias", dijo Rubio a los periodistas en Nueva Delhi.

Rubio, que se encuentra en su primera visita a la India, dijo que el acuerdo que está surgiendo abordaría las preocupaciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre el estrecho de Ormuz, que Irán ha bloqueado en gran medida en respuesta al ataque estadounidense-israelí.

El acuerdo también daría inicio a un "proceso que, en última instancia, nos puede llevar a donde el presidente quiere que estemos, y ese es un mundo que ya no tiene que temer ni preocuparse por un arma nuclear iraní", añadió.