Nasire Best, el sospechoso del tiroteo cerca de la Casa Blanca, aseguraba ser Jesucristo
El atacante llegó hasta el punto de control ubicado en la calle 17, sacó una pistola de un bolso y abrió fuego contra los agentes que custodiaban el área. En respuesta, miembros del Servicio Secreto repelieron el ataque a tiros y lograron abatir a Best, quien murió mientras era trasladado al Hospital George Washington.
El nombre de Nasire Best comenzó a circular este sábado tras el tiroteo ocurrido frente a un puesto de control del Servicio Secreto cerca de la White House, en Washington DC. El joven, de 21 años y originario de Maryland, murió luego de enfrentarse armado con agentes federales.
De acuerdo con medios de comunicación como New York Post, Best tenía antecedentes y aseguraba ser “Jesucristo”. El tabloide afirmó que el joven ya había sido detenido anteriormente por incidentes vinculados a la Casa Blanca y que incluso existía una orden judicial para mantenerlo alejado del complejo presidencial.
Un historial de incidentes con el Servicio Secreto
El atacante llegó hasta el punto de control ubicado en la calle 17, sacó una pistola de un bolso y abrió fuego contra los agentes que custodiaban el área. En respuesta, miembros del Servicio Secreto repelieron el ataque a tiros y lograron abatir a Best, quien murió mientras era trasladado al Hospital George Washington.
Sociedad
Sospechoso abatido y un civil herido: todos los detalles sobre el atacante de la Casa Blanca
Emmanuel Alejandro RondónANDRES IGNACIO HENRIQUEZ
En medio del tiroteo, una persona que se encontraba en las inmediaciones resultó alcanzada por las balas y fue trasladada a un hospital, donde permanece bajo observación médica. Las autoridades federales investigan si las heridas fueron provocadas por los disparos efectuados por el atacante o por el intercambio de fuego posterior con los agentes. El Servicio Secreto confirmó que ninguno de sus funcionarios sufrió lesiones durante la respuesta al ataque.
Intentos de asesinatos contra Trump
El hombre nunca llegó a acercarse al mandatario ni a los demás invitados al evento.
En julio de 2024, Trump fue objetivo de un ataque durante un acto de campaña en Butler, Pensilvania. Un hombre armado mató a un asistente e hirió al entonces candidato presidencial en la oreja.
Unos meses después, otro hombre armado fue detenido en un campo de golf de West Palm Beach, donde Trump jugaba una partida.