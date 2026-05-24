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Chicago: investigan el atropello de al menos cinco policías durante una reunión masiva

La situación se registró cerca de las 4:00 a.m. en la zona de Roosevelt y Loomis, donde agentes acudieron por una concentración de adolescentes y jóvenes

(Voz / Christian Camacho)

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Williams Perdomo
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Williams Perdomo

Cinco policías de Chicago fueron hospitalizados la madrugada de este domingo después de que un automóvil atropellara a varios oficiales durante una operación policial en el sector oeste de la ciudad.

La situación se registró cerca de las 4:00 a.m. en la zona de Roosevelt y Loomis, donde agentes acudieron por una concentración de adolescentes y jóvenes, según informó NBC Chicago. 

Según la policía, un sedán azul circulaba en sentido contrario cuando impactó a varios oficiales que se encontraban dispersando a la multitud. El vehículo terminó fuera de la vía tras chocar contra un poste y una cerca.

Las autoridades detuvieron al conductor, un joven de 18 años que no resultó herido. Dentro del automóvil fue encontrada un arma de fuego.

Los cinco agentes lesionados fueron trasladados a hospitales del área y reportados en condición estable.

Día de los Caídos

Las reuniones masivas de jóvenes han sido motivo de preocupación para las autoridades locales durante el fin de semana del Día de los Caídos. Días antes de este incidente, el superintendente de la policía de Chicago, Larry Snelling, declaró que el objetivo de la ciudad es actuar de manera preventiva ante este tipo de eventos.

​Además, un video grabado por un ciudadano mostró a numerosos jóvenes reunidos cerca del sector de Abla Homes durante la madrugada del domingo.

​La investigación continúa.

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