Chicago: investigan el atropello de al menos cinco policías durante una reunión masiva

Publicado por Williams Perdomo 24 de mayo, 2026

Cinco policías de Chicago fueron hospitalizados la madrugada de este domingo después de que un automóvil atropellara a varios oficiales durante una operación policial en el sector oeste de la ciudad.

La situación se registró cerca de las 4:00 a.m. en la zona de Roosevelt y Loomis, donde agentes acudieron por una concentración de adolescentes y jóvenes, según informó NBC Chicago.

Según la policía, un sedán azul circulaba en sentido contrario cuando impactó a varios oficiales que se encontraban dispersando a la multitud. El vehículo terminó fuera de la vía tras chocar contra un poste y una cerca.

Las autoridades detuvieron al conductor, un joven de 18 años que no resultó herido. Dentro del automóvil fue encontrada un arma de fuego.

Los cinco agentes lesionados fueron trasladados a hospitales del área y reportados en condición estable.