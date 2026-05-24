Chicago: investigan el atropello de al menos cinco policías durante una reunión masiva
La situación se registró cerca de las 4:00 a.m. en la zona de Roosevelt y Loomis, donde agentes acudieron por una concentración de adolescentes y jóvenes
Cinco policías de Chicago fueron hospitalizados la madrugada de este domingo después de que un automóvil atropellara a varios oficiales durante una operación policial en el sector oeste de la ciudad.
La situación se registró cerca de las 4:00 a.m. en la zona de Roosevelt y Loomis, donde agentes acudieron por una concentración de adolescentes y jóvenes, según informó NBC Chicago.
Según la policía, un sedán azul circulaba en sentido contrario cuando impactó a varios oficiales que se encontraban dispersando a la multitud. El vehículo terminó fuera de la vía tras chocar contra un poste y una cerca.
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Las autoridades detuvieron al conductor, un joven de 18 años que no resultó herido. Dentro del automóvil fue encontrada un arma de fuego.
Los cinco agentes lesionados fueron trasladados a hospitales del área y reportados en condición estable.
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Además, un video grabado por un ciudadano mostró a numerosos jóvenes reunidos cerca del sector de Abla Homes durante la madrugada del domingo.
La investigación continúa.