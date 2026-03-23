Francia: el RN de Marine Le Pen celebra un “avance histórico” en las municipales mientras la izquierda radical se desinfla

Publicado por Carlos Dominguez 23 de marzo, 2026

El partido soberanista Rassemblement National (RN) de Marine Le Pen y Jordan Bardella proclamó el domingo un "avance histórico" tras las elecciones municipales de segunda vuelta en Francia.

Jordan Bardella, presidente del RN, declaró con rotundidad: "Nunca antes el RN y sus aliados habían tenido tantos cargos electos en toda Francia. En decenas de municipios. Se nos pide que demostremos lo que valemos". Para el joven líder, los resultados del domingo representan "el mayor avance en toda la historia" del partido y "un punto de inflexión" contra el establishment. "Estos éxitos no son un final, sino un comienzo", añadió.

El partido logró victorias en al menos 50 municipios, consolidando su presencia en regiones como Alsacia, Carcassonne, Montargis, Orange, los Pirineos y Pas-de-Calais. Destacan conquistas simbólicas como La Flèche (Sarthe), un bastión socialista durante casi cuatro décadas, y Niza, la quinta ciudad más grande de Francia, donde ganó Éric Ciotti, un aliado del RN. También se impusieron en Montauban con Didier Lallemand.

Marine Le Pen felicitó personalmente a sus candidatos en X: “Bravo a todos nuestros candidatos, sea cual sea el resultado en cada municipio: pueden estar orgullosos del trabajo realizado, y esta noche decenas de alcaldes del RN y miles de concejales municipales del RN han sido elegidos”.

Mientras el RN celebra, el establishment tradicional sufre un retroceso evidente. Figuras macronistas y de Los Republicanos, como Rachida Dati y François Bayrou —recientemente ex primer ministro expulsado del Gobierno—, fueron derrotadas.

La izquierda, fracturada

Las elecciones municipales profundizaron la fractura ya existente en la izquierda, especialmente ahora que los socialistas y el partido de izquierda radical La Francia Insumisa (LFI), de Jean‑Luc Mélenchon, compiten por la hegemonía y por liderar una candidatura unitaria de cara a 2027.

Pese al éxito electoral de 2024 en un frente unido junto a ecologistas y comunistas, ambos concurrieron a las municipales por separado y, en la mayoría de ciudades donde se unieron como Toulouse o Limoges, perdieron.

Los candidatos socialistas que pactaron con LFI también perdieron en ciudades como Clermont‑Ferrand y Brest, mientras que quienes rechazaron la alianza se impusieron en Marsella y París.

El secretario general del Partido Socialista, Pierre Jouvet, resumió el fiasco en una declaración a France 2: "Mi conclusión de esta noche es que LFI no gana nada, y lo peor es que LFI provoca la derrota". Por su parte, el expresidente socialista François Hollande fue aún más duro al calificar las alianzas con LFI como un "callejón sin salida" y pidió "un tiempo de clarificación".

"La izquierda ha sido tóxica para sí misma en esta campaña", aseguró la líder ecologista Marine Tondelier, cuyo partido perdió muchas ciudades ganadas en 2020 durante la ola verde aunque logró conservar Lyon.

Una izquierda sin consenso rumbo a 2027

Al igual que Tondelier, el líder socialista, Olivier Faure, defiende una alianza de las fuerzas de izquierda para 2027. Sin embargo, figuras destacadas de su propio partido se oponen y subrayan que lograron imponerse en París y Marsella sin contar con LFI.

Dentro de LFI nadie cuestiona que Mélenchon volverá a ser su candidato presidencial, después de haber quedado tercero en 2022. Sin embargo, desde entonces sus constantes controversias han ido dañando su imagen en Francia.

"La izquierda no puede dividirse en la primera vuelta si quiere alcanzar el balotaje el año que viene. ¿Pero quién puede ser el candidato? Si es Mélenchon, probablemente perderán", apunta Éric Maurice, del centro de reflexión European Policy Centre.