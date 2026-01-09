Francia: un número alarmante de franceses expresaron su intención de abandonar el país en 2025

Publicado por Carlos Dominguez 9 de enero, 2026

En medio del clima político agitado que vive Francia, la confianza de la población en sus instituciones continúa deteriorándose y cada vez más ciudadanos contemplan la posibilidad de marcharse del país, un porcentaje que se ha más que duplicado en el último año.

Una reciente encuesta de Gallup reveló que, tras un periodo de relativa estabilidad, la confianza en el Gobierno nacional cayó trece puntos hasta situarse en el 29% en 2025, y la percepción de la integridad de las elecciones descendió en la misma proporción hasta el 51%. La credibilidad del sistema judicial retrocedió nueve puntos, quedando en el 50%, mientras que la confianza en las instituciones financieras bajó ocho puntos hasta el 42%, revirtiendo años de avances. De acuerdo con el estudio, ningún otro país de la Unión Europea ha experimentado en 2025 una caída promedio tan pronunciada en estos cuatro ámbitos como Francia.

El deseo de marcharse del país está fuertemente relacionado con la desconfianza en las instituciones. De acuerdo con el sondeo de Gallup, las personas que solo confían en una o en ninguna de las instituciones evaluadas tienen muchas más probabilidades de afirmar que se mudarían de forma permanente a otro país si pudieran hacerlo (49%), en comparación con quienes muestran mayores niveles de confianza institucional.

El deseo de emigrar aumenta más del doble

Gallup afirma que en medio de la creciente inestabilidad interna, cada vez más personas desean irse de Francia. El sondeo reveló que, en 2025, el 27% de los adultos afirmó que le gustaría establecerse de manera permanente en otro país si tuviera la oportunidad, más del doble del 11% registrado el año anterior.

Entre los franceses que desean vivir en otro país, los destinos preferidos son Canadá con un 15%, Suiza con un 8% y, en menor medida, España y Argelia, ambos con un 6%.

La popularidad de Macron se desploma

Por otra parte, Gallup señala que la aprobación personal del presidente francés, Emmanuel Macron, también ha sufrido este año, cayendo a un mínimo histórico del 28%. Esta cifra es menos de la mitad del nivel registrado durante su primer año como presidente, cuando alcanzó el 61% en 2017.

Sin embargo, el sondeo revela que a pesar de la fuerte caída, su valoración sigue siendo ligeramente superior a la de su predecesor, François Hollande, quien terminó su mandato con un 19% de aprobación.

Inestabilidad política ha cambiado varias veces de primer ministro, todos con dificultades para gobernar sin mayoría parlamentaria.

​

​Los presupuestos han provocado repetidos votos de censura y el descontento social por la clase política y los recortes ha derivado en protestas masivas, incluidas las mayores movilizaciones sindicales desde la reforma de pensiones de 2023.

​

Este jueves, los agricultores franceses irrumpieron en Unión Europea y el Mercosur, pese a las advertencias del Gobierno, que calificó la acción de "ilegal".

​

​Su objetivo era reunirse con los presidentes de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, y del Senado, Gérard Larcher, pese a que el miércoles por la noche las autoridades prohibieron el acceso de tractores a varias zonas de París, como las del Parlamento. Desde finales de 2024, el presidente francés, todos con dificultades para gobernar sin mayoría parlamentaria.​Los presupuestos han provocadoy el descontento social por la clase política y los recortes ha derivado en, incluidas las mayoresdesde la reforma de pensiones de 2023.Este jueves, los agricultores franceses irrumpieron en París a bordo de tractores para protestar contra la firma del acuerdo comercial entre lay el, pese a las advertencias del Gobierno, que calificó la acción de "".​Su objetivo era reunirse con los presidentes de la Asamblea Nacional,, y del Senado,, pese a que el miércoles por la noche las autoridades prohibieron el acceso de tractores a varias zonas de París, como las del

La corrupción en su punto más alto

Gallup reveló que, el año pasado, un 68% de los franceses afirmó que la corrupción está ampliamente presente en el Gobierno, 13 puntos más que el año anterior, alcanzando niveles similares a los máximos de 2015.

De acuerdo con el sondeo, la percepción de corrupción en el sector empresarial también aumentó hasta el 53%. Aunque en menor medida que la registrada dentro del Gobierno, esto sugiere que, para la ciudadanía, la corrupción en Francia se percibe ahora como un fenómeno más político y más extendido que en años anteriores.

Los presuntos casos de corrupción se multiplican Marine Le Pen fue inhabilitada para ocupar cargos públicos por malversación de fondos de la UE.



Preocupaciones similares han alcanzado al Gobierno actual, donde la ministra de Cultura, Rachida Dati, y el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, han enfrentado cargos o denuncias por corrupción en casos separados, lo que ha intensificado el debate público sobre la rendición de cuentas en la política. Gallup señala que el aumento en la percepción de la corrupción durante el último año se ha producido en un contexto de mayor atención a varios casos judiciales que presuntamente implican a políticos en estas prácticas. El expresidente Nicolas Sarkozy fue condenado por financiación ilegal de campaña, yfue inhabilitada para ocupar cargos públicos por malversación de fondos de la UE.Preocupaciones similares han alcanzado al Gobierno actual, donde la ministra de Cultura,, y el ministro de Justicia,, han enfrentado cargos o denuncias por corrupción en casos separados, lo que ha intensificado el debate público sobre la rendición de cuentas en la política.

Una mala percepción de la economía

El pesimismo sobre la economía, mientras tanto, sigue arraigado en la segunda mayor economía de la eurozona. El estudio reveló que, en 2025, aproximadamente uno de cada cinco adultos franceses (21%) afirmó que su economía local está mejorando, mientras que el 67% afirmó que está empeorando, al mismo nivel que en 2024.

De acuerdo con Gallup, durante la última década Francia ha sido uno de los países más pesimistas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) respecto al estado de su economía. Desde 2015, solo Grecia ha mostrado un nivel medio de pesimismo mayor que Francia entre los países del organismo.

Francia tiene uno de los mayores déficits del mundo desarrollado, y su gasto público como porcentaje del PIB supera al de cualquier otra economía avanzada. En la última década, la productividad también ha caído de forma pronunciada, lo que ha reducido los ingresos fiscales y ampliado aún más el déficit.

Según Gallup, estas dificultades económicas han alimentado la reciente inestabilidad política, ya que los repetidos fracasos para aprobar leyes de gasto han contribuido a la frecuente rotación de primeros ministros.