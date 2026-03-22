Trump envía un ultimátum a Irán: si el Estrecho de Ormuz no es abierto en 48 horas, "EEUU atacará y destruirá sus plantas de energía"

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 21 de marzo, 2026

El presidente Donald Trump lanzó un duro ultimátum este sábado a Irán en medio de una escalada de tensiones entre Washington y Teherán.

En una publicación en Truth, el mandatario estadounidense advirtió públicamente sobre una posible acción militar si no se garantiza la libre navegación en el Estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo.

“Si Irán no ABRE COMPLETAMENTE, SIN AMENAZAS, el Estrecho de Ormuz dentro de 48 HORAS desde este preciso momento, los Estados Unidos de América atacarán y destruirán sus diversas PLANTAS DE ENERGÍA, ¡COMENZANDO CON LA MÁS GRANDE PRIMERO! Gracias por su atención a este asunto”.

El mensaje se produce en medio de fuertes ataques iraníes contra Israel, que incluyeron misiles balísticos que no lograron ser interceptados en su totalidad por las defensas aéreas. Según diversos informes, el ataque iraní dejó más de 100 heridos en ciudades del sur como Dimona y Arad.

Horas antes, el mandatario estadounidense había afirmado que los objetivos militares de EEUU en Irán ya habían sido alcanzados, incluso antes de lo previsto, en respuesta a la cobertura del New York Times sobre el conflicto bélico.

“Estados Unidos ha borrado a Irán del mapa, y aun así su analista mediocre, David Sanger, dice que no he cumplido mis propios objetivos. ¡Sí lo he hecho, y semanas antes de lo previsto! Su liderazgo ha desaparecido, su marina y fuerza aérea están destruidas, no tienen absolutamente ninguna defensa, y quieren llegar a un acuerdo. ¡Yo no! Estamos semanas adelantados al calendario. Igual que con su incompetente cobertura electoral sobre mí, ¡el fracasado New York Times siempre se equivoca!”

El ultimátum de Trump a Irán se produce en un momento de máxima volatilidad de los mercados y los precios del petróleo, que han generado un aumento del combustible en prácticamente todo el mundo, incluyendo Estados Unidos. También llega días después de que Israel realizara, sin la autorización de Washington, un ataque contra un importante yacimiento de gas iraní que provocó, a su vez, la reacción de Teherán, que atacó en represalia a la ciudad industrial qatarí de Ras Laffan, el cual dañó uno de los centros energéticos más importantes del Estado del Golf.

Según Trump, Qatar no estaba enterado del ataque israelí, y pidió públicamente a Israel que no ataque más el campo gasífero South Pars. Asimismo, amenazó a Irán con represalias inimaginables en caso de que Teherán recurra a otro ataque contra Qatar.

Este sábado, además del ultimátum de Trump, más de 20 países denunciaron el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán y dijeron que están preparados listos para contribuir a garantizar una navegación segura por este paso.

"Estamos listos para contribuir a los esfuerzos adecuados para garantizar el paso seguro por el estrecho", dijeron los 22 países, en su mayoría europeos. Emiratos Árabes Unidos y Baréin también formaron parte del grupo.