Basura, apagones interminables y negociaciones ocultas: la Cuba que no muestra el régimen

La Administración del presidente Donald Trump ha elevado su presión política y económica sobre el régimen cubano, al tiempo que mantiene contactos discretos con figuras clave del entorno del poder en La Habana, en una estrategia que combina sanciones energéticas, presión diplomática y posibles canales de negociación paralelos. Declaraciones oficiales de Washington, un informe del medio estadounidense Axios y reportes sobre el deterioro interno de la isla apuntan a un momento crítico para la dictadura cubana, enfrentada a una crisis estructural sin precedentes en décadas.

La Casa Blanca: "El régimen está cayendo"

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó esta semana que el régimen cubano "está cayendo" y advirtió que deberá implementar "cambios drásticos muy pronto", en el marco de la estrategia de máxima presión impulsada por Washington. La declaración se produce tras la orden ejecutiva firmada por Trump el 29 de enero, que autoriza la imposición de aranceles y sanciones a países que suministren petróleo a Cuba, una medida que ha cortado de facto las principales fuentes energéticas de la isla.

El secretario de Estado, Marco Rubio, ha reiterado que la política estadounidense busca una transición política en Cuba si el Gobierno no libera presos políticos ni avanza hacia un sistema democrático. El propio Trump reforzó esta postura al declarar recientemente que "Cuba es en este momento una nación fallida", en referencia al colapso energético, la escasez generalizada y el deterioro de servicios básicos.

El endurecimiento de las sanciones coincide con la interrupción de los envíos petroleros desde Venezuela y la suspensión de suministros desde México, lo que ha profundizado la asfixia energética de la isla y debilitado aún más su ya frágil estructura económica.

Informe de Axios: contactos secretos con el entorno de Raúl Castro

Según reveló Axios, Marco Rubio ha mantenido conversaciones discretas con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto y cuidador del exmandatario Raúl Castro, en un intento por explorar escenarios políticos futuros para Cuba fuera de los canales oficiales.

Un alto funcionario estadounidense citado por el medio afirmó que estos contactos no constituyen negociaciones formales, sino "discusiones sobre el futuro", y subrayó que Washington considera que Raúl Castro sigue siendo el verdadero centro de poder en la isla, por encima del presidente formal, Miguel Díaz-Canel.

El informe señala que Rubio y su equipo ven en el entorno del joven Castro a una generación más pragmática y potencialmente abierta a cambios, en contraste con el aparato tradicional del Partido Comunista. Un portavoz del Departamento de Estado evitó comentar sobre estos contactos, mientras el gobierno cubano negó oficialmente la existencia de negociaciones, aunque reconoció "intercambios de mensajes".

Este enfoque refleja una estrategia similar a la utilizada previamente por Washington en Venezuela, donde la presión económica se combinó con contactos selectivos con figuras del poder para facilitar una transición controlada.

El colapso interno: combustible, basura y servicios paralizados la situación interna de Cuba continúa deteriorándose rápidamente. La

​En La Habana, solo 44 camiones de basura permanecen operativos de un total de 106, lo que ha provocado la acumulación masiva de desechos en las calles. Residentes citados por reportes locales describen la situación como insostenible, con montones de basura que permanecen sin recoger durante días y que representan un riesgo sanitario creciente.

​El racionamiento de combustible impuesto por el régimen ha priorizado hospitales e infraestructura crítica, pero ha dejado sin funcionamiento gran parte de los servicios urbanos. La

Este colapso operativo se extiende a múltiples sectores: aerolíneas han suspendido vuelos, el transporte público opera en mínimos históricos, los apagones se prolongan durante horas y los hospitales enfrentan dificultades para mantener sus operaciones.

El desenlace dependerá en gran medida de las decisiones estratégicas de Washington y de la capacidad -o incapacidad- del régimen cubano para sostenerse en medio de una crisis que continúa profundizándose.