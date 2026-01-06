El régimen de Venezuela ordena el arresto de todo aquel que haya celebrado la captura de Nicolás Maduro

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 5 de enero, 2026

El régimen de Venezuela, ahora comandado por la sustituta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, ordenó el arresto de todo aquel que haya celebrado de alguna manera la captura del dictador venezolano por las fuerzas especiales estadounidenses.

“Los órganos de policía nacionales, estadales y municipales deberán emprender de manera inmediata la búsqueda y captura en todo el territorio nacional de toda persona involucrada en la promoción o apoyo del ataque armado de Estados Unidos de América contra el territorio de la República, a los fines de su puesta a la orden del Ministerio Público y del sistema de justicia penal”, se lee en el decreto, que está firmado por Maduro, aunque este se encuentra detenido en Nueva York tras su primera audiencia ante un juez de Manhattan donde se declaró “no culpable”.

La orden tuvo un efecto inmediato. Según reportes extraoficiales, decenas de periodistas y ciudadanos venezolanos han sido detenidos o secuestrados este 5 de enero.

Según la activista de derechos humanos Ana Karina García, al menos 30 personas fueron detenidas en la ciudad de Valencia, estado Carabobo, este 5 de enero, “por tener mensajes o fotos de oposición en sus teléfonos”.

#URGENTE se reportan más de 30 detenidos en Valencia en el elevado de Tajasal por tener fotos y mensajes de oposición en su teléfono. — Ana Karina García (@anak14) January 5, 2026

García también alertó que en las vías principales de la capital Caracas, como la Avenida Boyacá, más conocida como Cota Mil, “cuerpos de represión del régimen paran a los ciudadanos y revisan sus teléfonos amenazándolos”.

VOZ pudo confirmar las denuncias del operativo de represión del régimen chavista en Caracas de forma independiente. De acuerdo con tres fuentes distintas en la capital venezolana, hay presencia de colectivos chavistas armados, funcionarios del SEBIN (organismo de Inteligencia), encapuchados sin identificación y miembros de la PNB desplegados en las principales vías de la ciudad.

🚨 BREAKING



Chavismo's paramilitary colectivos are out on the streets of Caracas, terrorizing citizens. They've started kidnapping people who are celebrating Maduro's capture.



It looks like we need a second strike very soon. pic.twitter.com/cwePn9uibu — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) January 5, 2026

Pueden ver colectivos armados (grupos paramilitares del chavismo), alrededor de un periodista que intenta hacer su trabajo desde la Plaza Altamira de Caracas. Esto ocurre mientras el @sntpvenezuela denuncia la detención de varios periodistas nacionales y extranjeros. pic.twitter.com/KaaOuKJ5cL — Luis Carlos 🏴‍☠️ One Piece (@LuisCarlos) January 5, 2026

“La Cota Mil está tomada en ambos canales”, dijo una fuente que reportó, además, “presencia en Altamira” de fuerzas represivas.

Además de detenidos en Valencia, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela denunció el secuestro de, al menos, 14 periodistas en Caracas. Trece de ellos trabajadores de agencias y medios internacionales.

“Durante la cobertura de la instalación del período de sesiones en la AN, a los periodistas se les prohibió transmitir en vivo y grabar o hacer fotos. Allí, al menos tres fueron detenidos por funcionarios de la DGCIM, trasladados al comando de la Guardia dentro del Palacio Legislativo y, como parte del procedimiento, revisaron sus teléfonos celulares, exigieron las claves de acceso y entraron a las fotos, contactos, conversaciones, notas de voz, cuentas de Instagram, correos electrónicos y archivos almacenados en la nube”, denunció el sindicato.

Y añadieron: “En el caso del periodista Daniel Álvarez, reportero de Televen, perdió la custodia de su teléfono por un tiempo en el que los funcionarios salieron del lugar donde lo mantuvieron antes de liberarlo. Este tipo de actuaciones no solo vulnera la privacidad y el secreto de las fuentes, sino que configura un patrón de criminalización del ejercicio periodístico”.

#URGENTE | Sube a 14 el número de periodistas y trabajadores de la prensa detenidos este #5Ene: Once son de medios y agencias internacionales y uno de medios nacionales.

Cuatro han sido liberados y los otros 10 siguen detenidos, algunos en situación de desaparición forzosa — SNTP (@sntpvenezuela) January 5, 2026

Para el momento de publicar este artículo, el sindicato informó que al menos doce de los catorce detenidos fueron liberados.

Las detenciones arbitrarias y el despliegue de fuerzas represivas en Caracas y Valencia ocurren durante el primer día de Delcy Rodríguez como sustituta oficial de Maduro.

Ante una Asamblea Nacional oficialista, Delcy Rodríguez y su hermano, Jorge Rodríguez, se juramentaron bajo los títulos de “presidente encargada” y “presidente de la Asamblea Nacional” respectivamente. Ambos títulos considerados ilegítimos por decenas de países en el mundo, incluyendo Washington, que está supervisando este período de transición en Venezuela bajo la amenaza de nuevas incursiones militares para proteger los intereses nacionales y de seguridad de EEUU.

Sin embargo, en las primeras horas del régimen de Venezuela sin Maduro, las detenciones y arbitrariedades continuaron, generando dudas sobre si el período de transición devolverá, al menos, las libertades pérdidas por los venezolanos bajo el régimen chavista.

Hasta ahora, además de los hermanos Rodríguez, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, ambos buscados por EEUU por narcotráfico, siguen en el país y están a cargo de la maquinaria de represión chavista. Aún no está claro su rol en este período de transición.

Algunas voces en EEUU, como el representante de la Florida, Carlos Giménez, exigieron la liberación de los secuestrados y todos los presos políticos.

“Esta ola represiva incumple con las condiciones americanas. Después no se quejen”, denunció el representante.

De acuerdo con diversas ONG, en Venezuela aún hay más de 1.000 presos políticos. Aunque las cifras varían según cada organización.