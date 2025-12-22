Javier Milei anima al Mercosur a aumentar la presión contra "la dictadura atroz e inhumana" de Venezuela

Publicado por Víctor Mendoza 21 de diciembre, 2025

Javier Milei animó a los países del Mercado Común del Sur (Mercosur) a aumentar la presión contra Venezuela, acompañando la ofensiva de Donald Trump. Durante su intervención en la cumbre del grupo realizada en Brasil, el presidente de Argentina condenó enérgicamente la "dictadura atroz e inhumana" liderada por Nicolás Maduro.

Además de pedirle a sus pares que repiensen las actuales reglas del bloque económico que comenzó en la década de 1990, remarcando la necesidad de ampliar el libre comercio, Milei aprovechó el espacio para apuntar contra el régimen venezolano.

“La Argentina saluda la presión de los Estados Unidos y Donald Trump para liberar al pueblo venezolano. El tiempo de tener un acercamiento tímido en esta materia se ha agotado. Instamos además a todos los demás integrantes del bloque a secundar esta posición y condenar tajantemente a este experimento autoritario”, expresó el presidente de Argentina, en una muestra de apoyo a la política de presión implementada por la Administración Trump.

“La dictadura atroz e inhumana del narcoterrorista Nicolás Maduro extiende una sombra oscura sobre nuestra región. Este peligro y esta vergüenza no pueden seguir existiendo en el continente o nos terminará arrastrando a todos consigo”, añadió.

A su vez, Milei insistió en la liberación de todos los presos políticos que se encuentran en Venezuela, incluido el militar argentino Nahuel Gallo, quien fue detenido hace más de un año mientras visitaba a su familia en Anzoátegui.

En cuanto a la actualidad del Mercosur, un bloque regional de países de América del Sur creado para facilitar el comercio entre sus miembros, el líder libertario criticó la existencia de "una burocracia sobredimensionada e ineficaz que se expandió sobre sí misma".

“La nueva Sudamérica viene del futuro. Está en este bloque decidir si va a moverse con este viento de cola o aferrarse al mástil del pasado para luchar contra el cambio que nuestros países necesitan y exigen”, señaló.

Del encuentro, realizado en la ciudad de Foz de Iguazú, también participaron Lula da Silva, presidente de Brasil; Santiago Peña, presidente de Paraguay; Yamandú Orsi, presidente de Uruguay; y José Raúl Mulino, presidente de Panamá.