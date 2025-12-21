Al menos nueve muertos y 10 heridos en un ataque a un bar de Sudáfrica

Agentes del Servicio de Policía de Sudáfrica (SAPS) colocan cinta de escena del crimen en el lugar de un ataque en una taberna en Bekkersdal. AFP.

Publicado por Williams Perdomo 21 de diciembre, 2025

Nueve personas murieron cuando unos hombres armados abrieron fuego en un bar a las afueras de Johannesburgo a primera hora del domingo, según informó la policía, en el segundo tiroteo de este tipo en Sudáfrica este mes.

Otras diez personas resultaron heridas en el ataque perpetrado de madrugada en la taberna del empobrecido municipio de Bekkersdal, en una zona de minas de oro situada a unos 40 kilómetros (25 millas) al suroeste de la ciudad.

Se produce después del tiroteo ocurrido en una taberna cercana a Pretoria el 6 de diciembre, cuando unos hombres armados mataron a una docena de personas, entre ellas un niño de tres años.

La policía dijo inicialmente que 10 personas murieron cuando el bar Bekkersdal fue atacado poco antes de la 1:00 am (2300 GMT), pero más tarde revisó el número de víctimas a la baja.

La mayoría de los atacantes iban armados con pistolas y uno de ellos tenía un fusil AK-47, declaró desde el lugar de los hechos el subcomisario de la policía provincial, general de división Fred Kekana, a la cadena de televisión SABC.

"Entraron en la taberna y dispararon al azar contra los clientes, sin provocación,", dijo.

Tres personas murieron en el interior del bar y otras cuando huían del lugar, y los atacantes siguieron disparando mientras se marchaban, agregó.

"También se ha informado de que después de disparar a las personas, las registraron. Se llevaron sus objetos de valor, incluidos teléfonos móviles", dijo Kekana.

Entre los muertos se encuentra un conductor de un servicio de vehículo de alquiler que pasaba por el lugar.

"Es pura delincuencia", dijo Kekana. La policía lanzó una persecución de los atacantes y pidió ayuda pública.

Sudáfrica, la nación más industrializada del continente, se enfrenta a un alto índice de delincuencia, en gran parte impulsada por redes y bandas organizadas.