Operación Hawkeye: Estados Unidos ataca más de 70 objetivos terroristas del ISIS en Siria

Publicado por Virginia Martínez 21 de diciembre, 2025

Estados Unidos "golpeó más de 70 objetivos en múltiples ubicaciones del centro de Siria con aviones de combate, helicópteros de ataque y artillería", afirmó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) en un comunicado este sábado.

Los ataques tuvieron lugar en Homs, Raqa y Deir Ezzor, indicó una fuente de seguridad.

"La operación empleó más de 100 municiones de precisión contra infraestructuras y emplazamientos de armamento del EI conocidos", agregó Centcom.

El comando también afirmó que desde el ataque en Palmira las fuerzas estadounidenses y aliadas "realizaron 10 operaciones en Siria e Irak que resultaron en la muerte o detención de 23 efectivos terroristas", sin especificar a qué grupos pertenecían.

Apoyo Regional

Jordania prestó su apoyo a esta operación destinada a "impedir que las organizaciones extremistas exploten" el sur de Siria para lanzar atentados "que amenacen la seguridad de sus vecinos y de la región", explicó el Ejército en un comunicado.

Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Siria dijo en una publicación en X que el país estaba comprometido en combatir al EI y "garantizar que no tenga refugios seguros en territorio sirio".

Al menos cinco yihadistas muertos, registra el Observatorio Sirio de Derechos Humanos

Al menos cinco yihadistas murieron la madrugada de este sábado en Siria, incluido el líder de una célula, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, en bombardeos de Estados Unidos contra objetivos del grupo Estado Islámico (EI), llevados a cabo como respuesta a un ataque que mató a tres estadounidenses en el país.

El director de la ONG, Rami Abdel Rahman, dijo a AFP que los presuntos miembros del EI murieron en la provincia de Deir Ezzor, en el este del país, y que la célula bombardeada era responsable de operar drones en la zona.

Los terroristas "serán golpeados más duro que nunca"

Por su parte, el presidente Donald Trump describió la ofensiva en su red Truth Social como una "represalia muy seria", y confirmó que fue una respuesta al atentado que mató a tres estadounidenses el pasado fin de semana en el sitio arqueológico de Palmira, que en su día estuvo bajo control de combatientes yihadistas.

Asimismo, el mandatario escribió en la red social que los terroristas "serán golpeados más duro que nunca si, de alguna manera, atacan o amenazan a los Estados Unidos".