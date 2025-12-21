Escalada contra Maduro: EEUU incauta un tanquero no sancionado con petróleo venezolano y propiedad de China

Publicado por Luis Francisco Orozco 20 de diciembre, 2025

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció este sábado que la Administración del presidente Donald Trump incautó otro tanquero petrolero frente a la costa de Venezuela, en aguas internacionales, en el marco del “bloqueo” que el mandatario republicano ordenó contra todos y cada uno de los petroleros sancionados que entren y salgan del país sudamericano. La incautación fue realizada por un operativo de la Guardia Costera, el cual salió del portaviones USS Gerald Ford. El tanquero había atracado por última vez en Venezuela y contaba con casi dos millones de barriles de petróleo venezolano.

“En una acción realizada antes del amanecer de esta mañana, el 20 de diciembre, la Guardia Costera de Estados Unidos, con el apoyo del Departamento de Guerra, aprehendió un petrolero que había atracado por última vez en Venezuela. Estados Unidos continuará persiguiendo el movimiento ilícito de petróleo sancionado que se utiliza para financiar el narcoterrorismo en la región. Los encontraremos y los detendremos. Gracias a nuestros valientes hombres y mujeres de la @USCG y el @DeptofWar”, dijo Noem.

Por su parte, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, comunicó a través de su cuenta de X: "El presidente Trump ha sido claro: el bloqueo de los petroleros sancionados que salgan de Venezuela o se dirijan hacia ese país seguirá plenamente vigente hasta que la empresa criminal de Maduro devuelva cada activo estadounidense robado. El @DeptofWar, junto con nuestros socios de la @USCG, llevará a cabo sin titubeos operaciones de interdicción marítima —a través de la OPERACIÓN SOUTHERN SPEAR— para desmantelar redes criminales ilícitas. La violencia, las drogas y el caos no controlarán el Hemisferio Occidental."

En respuesta a la incautación, el régimen del dictador venezolano Nicolás Maduro publicó un comunicado en el que aseguró que los actos perpetrados por la Administración Trump no quedarán "impunes", asegurando también que tomará diferentes acciones diplomáticas entre las que se incluyen denunciar al gobierno estadounidense ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

El tanquero no había sido sancionado por los Estados Unidos

Según informó la agencia de noticias Reuters, la empresa británica de gestión de riesgos marítimos Vanguard comunicó que el petrolero era el Centuries, el cual es propiedad de China, cuenta con bandera de Panamá, y fue interceptado al este de la isla de Barbados, en el mar Caribe. El medio también señaló que, según Jeremy Paner, exinvestigador de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y socio del bufete de abogados Hughes Hubbard, la incautación por parte de la Guardia Costera habría representado una auténtica escalada en la presión de Trump contra el régimen de Nicolás Maduro, al asegurar que dicho petrolero no ha sido sancionado por los Estados Unidos.

“La incautación de un buque que no está sancionado por Estados Unidos marca un nuevo incremento en la presión de Trump sobre Venezuela. También contradice la afirmación de Trump de que Estados Unidos impondría un bloqueo a todos los petroleros sancionados”, le dijo Paner a la agencia de noticias.