Escalada contra Maduro: EEUU incauta un tanquero no sancionado con petróleo venezolano y propiedad de China
El tanquero había atracado por última vez en Venezuela y contaba con casi dos millones de barriles de petróleo.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció este sábado que la Administración del presidente Donald Trump incautó otro tanquero petrolero frente a la costa de Venezuela, en aguas internacionales, en el marco del “bloqueo” que el mandatario republicano ordenó contra todos y cada uno de los petroleros sancionados que entren y salgan del país sudamericano. La incautación fue realizada por un operativo de la Guardia Costera, el cual salió del portaviones USS Gerald Ford. El tanquero había atracado por última vez en Venezuela y contaba con casi dos millones de barriles de petróleo venezolano.
In a pre-dawn action early this morning on Dec. 20, the US Coast Guard with the support of the Department of War apprehended an oil tanker that was last docked in Venezuela.— Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) December 20, 2025
The United States will continue to pursue the illicit movement of sanctioned oil that is used to fund… pic.twitter.com/nSZ4mi6axc
“En una acción realizada antes del amanecer de esta mañana, el 20 de diciembre, la Guardia Costera de Estados Unidos, con el apoyo del Departamento de Guerra, aprehendió un petrolero que había atracado por última vez en Venezuela. Estados Unidos continuará persiguiendo el movimiento ilícito de petróleo sancionado que se utiliza para financiar el narcoterrorismo en la región. Los encontraremos y los detendremos. Gracias a nuestros valientes hombres y mujeres de la @USCG y el @DeptofWar”, dijo Noem.
Por su parte, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, comunicó a través de su cuenta de X: "El presidente Trump ha sido claro: el bloqueo de los petroleros sancionados que salgan de Venezuela o se dirijan hacia ese país seguirá plenamente vigente hasta que la empresa criminal de Maduro devuelva cada activo estadounidense robado. El @DeptofWar, junto con nuestros socios de la @USCG, llevará a cabo sin titubeos operaciones de interdicción marítima —a través de la OPERACIÓN SOUTHERN SPEAR— para desmantelar redes criminales ilícitas. La violencia, las drogas y el caos no controlarán el Hemisferio Occidental."
President Trump has been clear: the blockade of sanctioned oil tankers departing from, or bound for, Venezuela will remain in full force until Maduro’s criminal enterprise returns every stolen American asset.— Pete Hegseth (@PeteHegseth) December 20, 2025
The @DeptofWar, with our partners at @USCG, will unflinchingly… https://t.co/2NuUTYon05
En respuesta a la incautación, el régimen del dictador venezolano Nicolás Maduro publicó un comunicado en el que aseguró que los actos perpetrados por la Administración Trump no quedarán "impunes", asegurando también que tomará diferentes acciones diplomáticas entre las que se incluyen denunciar al gobierno estadounidense ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Gobierno de Maduro reacciona a incautación de nuevo petrolero en el Caribe. Aseguran en su comunicado que la tripulación está bajo “desaparición forzada” y adelantan que, “estos actos no quedarán impunes” y que ejercerán todas las acciones correspondientes… pic.twitter.com/FF13VgctNm— Gabriela Gonzalez (@GabyGabyGG) December 20, 2025
El tanquero no había sido sancionado por los Estados Unidos
Según informó la agencia de noticias Reuters, la empresa británica de gestión de riesgos marítimos Vanguard comunicó que el petrolero era el Centuries, el cual es propiedad de China, cuenta con bandera de Panamá, y fue interceptado al este de la isla de Barbados, en el mar Caribe. El medio también señaló que, según Jeremy Paner, exinvestigador de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y socio del bufete de abogados Hughes Hubbard, la incautación por parte de la Guardia Costera habría representado una auténtica escalada en la presión de Trump contra el régimen de Nicolás Maduro, al asegurar que dicho petrolero no ha sido sancionado por los Estados Unidos.
“La incautación de un buque que no está sancionado por Estados Unidos marca un nuevo incremento en la presión de Trump sobre Venezuela. También contradice la afirmación de Trump de que Estados Unidos impondría un bloqueo a todos los petroleros sancionados”, le dijo Paner a la agencia de noticias.
Segunda incautación
Esta es la segunda vez que la administración republicana confisca un petrolero cerca de la nación sudamericana en menos de un mes, luego de la incautación del petrolero Skipper con su carga, la cual contaba con 1.8 millones de barriles de petróleo, representando casi cuatro millones de barriles el gobierno estadounidense le ha incautado a la dictadura venezolana con la reciente operación ejecutada contra el Centuries.
Diferentes expertos han explicado que el dinero que el régimen de Maduro obtiene del negocio petrolero es usado para financiar su estructura criminal, con el fin de garantizar lealtades y mantenerse en el poder.