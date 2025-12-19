Las fuerzas estadounidenses neutralizan otras dos narcolanchas en el Pacífico Oriental

Publicado por Luis Francisco Orozco 19 de diciembre, 2025

El Comando Sur de los Estados Unidos anunció este jueves que la Administración del presidente Donald Trump realizó dos nuevos ataques letales contra embarcaciones del narcotráfico en el Pacífico Oriental, añadiendo que cinco presuntos narcoterroristas fueron neutralizados y que ningún miembro de la fuerza militar estadounidense resultó herido durante la operación. Si bien el mando destacó que las narcolanchas formarían parte de grupos narcoterroristas, no especificó a cuáles pertenecerían con exactitud.

“El 18 de diciembre, por orden del secretario de Defensa (@SecWar) Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear llevó a cabo ataques cinéticos letales contra dos embarcaciones operadas por Organizaciones Terroristas Designadas en aguas internacionales. La inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaban en operaciones de narcotráfico. En total, cinco narcoterroristas masculinos murieron durante estas acciones: tres en la primera embarcación y dos en la segunda. Ninguna fuerza militar de Estados Unidos resultó herida”, señaló el Comando Sur a través de su cuenta oficial de X.

El anuncio tiene lugar menos de 24 horas después de que las fuerzas estadounidenses anunciaran el ataque contra otra embarcación narcotraficante en el Pacífico, el cual dejó a cuatro presuntos narcoterroristas abatidos. Con el anuncio de este jueves, los bombardeos contra las narcolanchas han dejado ya más de 100 muertos, en el marco de una operación antinarcóticos desplegada por Trump el pasado mes de septiembre y que se ha enfocado principalmente en las organizaciones narcoterroristas Tren de Aragua y el Cártel de los Soles, las cuales son comandadas por el dictador venezolano Nicolás Maduro, de acuerdo con numerosas investigaciones por parte de las autoridades estadounidenses.