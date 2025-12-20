EEUU ejecuta ataques aéreos y de largo alcance contra ISIS en Siria en respuesta al atentado que dejó tres estadounidenses muertos

Trump, Hegseth y Caine saludan en la ceremonia por el regreso de los restos de los estadounidenses abatidos AFP

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 19 de diciembre, 2025

Estados Unidos lanzó una ofensiva militar contra posiciones del Estado Islámico (ISIS) en Siria, en represalia directa por el ataque ocurrido el 13 de diciembre en la ciudad de Palmira, que dejó como saldo tres estadounidenses muertos —dos soldados del Ejército y un intérprete civil— y al menos otros tres heridos.

El ataque fue confirmado por el Departamento de Guerra y anunciada públicamente por el presidente Donald Trump, quien aseguró que su Administración estaba cumpliendo su promesa de responder a los responsables del atentado con una represalia “seria”.

“Estamos infligiendo una represalia muy seria, tal como prometí, contra los terroristas asesinos responsables”, escribió Trump. "Estamos atacando con mucha fuerza los bastiones de ISIS en Siria, un lugar empapado de sangre que tiene muchos problemas, pero que tiene un futuro brillante si ISIS puede ser erradicado”.

La ofensiva —denominada Operation Hawkeye Strike— también fue detallada por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien confirmó que fuerzas estadounidenses atacaron combatientes, infraestructura y depósitos de armas del grupo yihadista en múltiples puntos del centro del país.

“Esto no es el inicio de una guerra; es una declaración de venganza”, dijo Hegseth, subrayando que Estados Unidos “nunca dudará ni retrocederá” cuando se trate de defender a sus ciudadanos y soldados.

Hegseth, además, advirtió que cualquier actor que ataque a estadounidenses, “en cualquier parte del mundo”, será perseguido y eliminado.

Earlier today, U.S. forces commenced OPERATION HAWKEYE STRIKE in Syria to eliminate ISIS fighters, infrastructure, and weapons sites in direct response to the attack on U.S. forces that occurred on December 13th in Palmyra, Syria.



This is not the beginning of a war — it is a… — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) December 19, 2025

De acuerdo con fuentes militares citadas por NBC News, la operación incluyó el uso de aviones A-10, cazas F-16, helicópteros Apache y sistemas de lanzamiento múltiple HIMARS, con apoyo adicional de cazas F-16 de Jordania. El objetivo, describieron las fuentes, fue golpear zonas donde ISIS intenta reconstituirse y degradar su capacidad operativa mediante ataques aéreos y fuego de largo alcance.

El ataque que desencadenó la ofensiva estadounidense tuvo lugar en Palmira, una zona estratégica del centro de Siria que sigue siendo altamente inestable y parcialmente fuera del control total del Gobierno sirio. Según el Pentágono, las víctimas estadounidenses participaban en una misión de “contacto con líderes clave” en apoyo a las operaciones antiterroristas en curso. El atacante fue abatido posteriormente por fuerzas aliadas.

Desde la Casa Blanca, la subsecretaria de prensa Anna Kelly sostuvo que Trump “le dijo al mundo que Estados Unidos respondería por el asesinato de nuestros héroes a manos de ISIS en Siria, y está cumpliendo esa promesa”.

Hasta el momento, el Departamento de Guerra no no ha divulgado un balance oficial de bajas tras los ataques. No obstante, Hegseth aseguró que la operación causó la muerte de “muchos” combatientes enemigos y dejó claro que las acciones continuarán mientras persista la amenaza de ISIS en la región.