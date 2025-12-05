Los requisitos que Maduro le planteó a Trump para dejar el poder: $200 millones y amnistía para su red de funcionarios

Publicado por Virginia Martínez 4 de diciembre, 2025

Nicolás Maduro pidió 200 millones de dólares, amnistía y refugio en un país aliado durante una llamada reciente con Donald Trump, en la que el dictador venezolano buscó negociar su salida del poder. Según fuentes citadas por The Telegraph, Maduro planteó conservar parte de su fortuna privada y proteger a su círculo más cercano como condiciones para abandonar la presidencia.

Las conversaciones no prosperaron. La Administración Trump consideró inaceptable que Maduro exigiera extender la amnistía a hasta 100 altos funcionarios de su régimen, muchos de ellos investigados por corrupción, violaciones de derechos humanos y presuntos vínculos con el narcotráfico. Ese fue el principal punto de ruptura.

Un plan trabado por la protección al círculo chavista

De acuerdo con las fuentes consultadas, Trump estuvo dispuesto a ofrecer una salida limitada: amnistía para Maduro, su esposa y su hijo, junto con la posibilidad de abandonar el país de inmediato. Sin embargo, Washington rechazó cualquier garantía para decenas de figuras clave del chavismo, en coherencia con su objetivo de desmantelar el Cártel de los Soles, designado por Estados Unidos como organización terrorista.

También hubo diferencias sobre el destino de exilio. Trump habría sugerido China o Rusia, mientras que Maduro insistió en permanecer en el hemisferio occidental, mencionando países aliados como Cuba. En medio de esas discrepancias, Qatar apareció como una alternativa discutida más recientemente.

Temor interno para Maduro y cálculo político para Trump

Fuentes familiarizadas con la conversación indicaron que Maduro temía represalias de su propio entorno si aceptaba un acuerdo que dejara expuestos a sus colaboradores más cercanos. Esa presión interna lo colocó, según describieron, “entre la espada y la pared”.

Su insistencia en proteger a docenas de aliados y en influir sobre un eventual Gobierno de transición fue lo que terminó bloqueando toda posibilidad de acuerdo.

Para la Administración Trump, la duda es si una salida negociada sería vista como una victoria política, especialmente si parte de la estructura que sostiene al régimen permaneciera operativa. Además, mantener la amplia presencia militar en el Caribe implica costos elevados, incluido el despliegue del portaaviones USS Gerald R. Ford, cuyo mantenimiento supera los 6 millones de dólares diarios.