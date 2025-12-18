El experto en seguridad Hugo Achá sobre el bloqueo petrolero de Trump a Maduro: “A las dictaduras de Cuba y Venezuela no les queda mucho tiempo”

Publicado por Luis Francisco Orozco 17 de diciembre, 2025

La presentadora y directora ejecutiva de Voz News, Karina Yapor, entrevistó en el noticiero al analista político y experto en seguridad y defensa, Hugo Achá, sobre la decisión de la Administración del presidente Donald Trump de designar al régimen del dictador venezolano Nicolás Maduro como una organización terrorista, así como también de bloquear los buques petroleros que entren o salgan de Venezuela.

“La organización criminal que usurpa el poder en Venezuela es una y la misma, no hay diferencia entre el régimen de Caracas y el Cártel de los Soles. […] Venezuela no es simplemente un problema regional o hemisférico, es parte de una ecuación estratégica global. El ciclo de ilícito y la economía que esto genera les ha permitido a los enemigos de Estados Unidos compensar desventajas en el marco estratégico. […] Ni a Caracas ni a La Habana le quedan demasiado tiempo ni margen de maniobra”, dijo Achá.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.