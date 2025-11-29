Venezuela acusa a la Administración de cancelar de forma "unilateral" los vuelos de repatriación de inmigrantes

Publicado por Joaquín Núñez 29 de noviembre, 2025

La Administración Trump canceló los vuelos de repatriación de inmigrantes hacia Venezuela. La noticia se conoció en la tarde del sábado, luego de que el presidente Donald Trump alentara a la comunidad internacional a considerar el espacio aéreo venezolano como cerrado. En un contexto de máxima tensión entre Washington DC y Caracas, desde el régimen calificaron la acción como injusta y "unilateral".

"A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad", escribió el republicano en su cuenta de Truth Social.

Horas después, desde el régimen de Nicolás Maduro respondieron con un duro comunicado, en el que condenaron las palabras del presidente Trump, alegando que significan una "nueva agresión extravagante, ilegal e injustificada contra el pueblo de Venezuela".

En adición, remarcaron que no aceptarían "órdenes, amenazas ni injerencias provenientes de ningún poder extranjero".

"Venezuela exige respeto irrestricto a su espacio aéreo, protegido bajo las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y reafirmado en el Convenio de Chicago de 1944, cuyo Artículo 1 reconoce de manera categórica que 'cada Estado tiene soberanía exclusiva y absoluta sobre la zona aérea que abarca su territorio'", expresó el régimen venezolano en un comunicado.

En cuanto a los vuelos de repatriación, desde el régimen venezolano señalaron que ya se realizaron 75, los cuales trasladaron a 13.956 individuos. El último llegó a La Guaira el viernes 28 de noviembre. Proveniente de Arizona, transportó a 136 migrantes.

En medio de un despliegue militar sin precedentes en el Caribe, la Casa Blanca designó el pasado 24 de noviembre al Cártel de los Soles como una "organización terrorista extranjera". A efectos prácticos, la designación se da en el marco de la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). Entre otras cosas, convierte en un delito federal el apoyo al grupo en cuestión, además de sanciones financieras y restricciones migratorias a sus miembros. A su vez, en este contexto geopolítico, es un fuerte mensaje para el régimen venezolano.

Según informó The New York Times, Trump y Maduro se comunicaron telefónicamente antes de la entrada en vigor de la designación.