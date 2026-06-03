El sector servicios se expande y muestra fortaleza en mayo, superando expectativas

Publicado por Carlos Dominguez 3 de junio, 2026

La actividad del sector servicios en Estados Unidos registró en mayo un repunte más fuerte de lo esperado, según los datos publicados este miércoles por el Instituto de Gestión de Suministros (ISM).

El índice PMI de servicios se situó en el 54,5%, casi un punto por encima del dato de abril y por encima del 53,9% que anticipaba el consenso de analistas consultados por MarketWatch. Con este resultado, el sector servicios acumula ya 23 meses consecutivos por encima del nivel de 50%, lo que indica una clara fase de expansión.

El sector servicios impulsa la economía

Este dato refuerza la idea de que, a pesar de las tensiones geopolíticas y las incertidumbres comerciales, la economía estadounidense mantiene una notable resiliencia, especialmente en el sector servicios, que representa más del 70% del PIB del país.

Aunque los analistas esperaban una mejora moderada, el resultado superior a lo previsto ofrece un aliento positivo para los mercados, que ven en esta fortaleza del sector servicios un indicador de que la economía no está entrando en una fase de desaceleración brusca.