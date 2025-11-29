Trump y Maduro hablaron por teléfono días antes de declarar al Cartel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera

Publicado por Sabrina Martin 28 de noviembre, 2025

El presidente Donald Trump sostuvo la semana pasada una llamada telefónica con el dictador venezolano Nicolás Maduro, según varias personas con conocimiento del contacto citadas en un reporte de The New York Times. De acuerdo con esas fuentes, durante la conversación se planteó la posibilidad de una futura reunión entre ambos, aunque por ahora no existe ningún plan concreto para que ese encuentro se materialice.

Las mismas fuentes señalaron que la llamada tuvo lugar a finales de la semana y que contó con la participación del secretario de Estado, Marco Rubio. Todos ellos solicitaron anonimato por no estar autorizados a hablar públicamente del asunto.

Llamada previa a la designación del Cartel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera

La comunicación se produjo días antes de que el Departamento de Estado formalizara la designación del Cártel de los Soles como una Organización Terrorista Extranjera. La Administración Trump sostiene que el régimen venezolano participa en actividades vinculadas al narcotráfico internacional.

Presión militar estadounidense en el Caribe Durante los últimos meses, las fuerzas estadounidenses han llevado a cabo ataques con misiles contra embarcaciones venezolanas que, según funcionarios estadounidenses, operaban como plataformas del narcotráfico. El incremento de la presión ha sido continuo y, recientemente, adquirió un tono más directo: durante la noche de Acción de Gracias, Trump anticipó que los esfuerzos antidrogas podrían pasar de acciones marítimas a operaciones terrestres.



acompañado de líderes militares, Trump declaró que los esfuerzos para frenar el narcotráfico se trasladarían a operaciones terrestres y agregó: “En tierra es más fácil, pero eso comenzará muy pronto”, según consta en los documentos que me proporcionaste. La afirmación reforzó públicamente la línea dura que su Gobierno venía aplicando en el Caribe.

Escalada y contexto político

El endurecimiento de la postura estadounidense ocurre después de intentos previos, revelados en octubre, en los que Maduro ofreció a Washington una participación significativa en los yacimientos petrolíferos venezolanos y otras oportunidades económicas. Según los reportes citados, esas conversaciones fueron suspendidas por funcionarios estadounidenses a inicios del mes pasado, debido a la insistencia de Maduro en permanecer en el poder.